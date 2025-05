HQ

La dice lunga su dove si trova id Software come sviluppatore e dove Doom come franchise è che ogni volta che un nuovo gioco fa il suo arrivo diamo praticamente sempre per scontato che sarà in discussione per il Gioco dell'Anno, o almeno come uno dei migliori dell'anno solare. Il 2025 è già pieno zeppo di concorrenza su questo fronte, eppure non ho mai dubitato che Doom: The Dark Ages sarebbe arrivato e sarebbe stato qualcosa di meno di qualcosa di veramente speciale. Ma forse le mie aspettative erano un po' troppo alte dal punto di vista astronomico? No, Doom: The Dark Ages non è affatto un gioco debole, ma forse è un gioco leggermente conflittuale, specialmente se si considerano molte delle mosse che id Software ha fatto e sostenuto su come questo differisca da Doom (2016) e Doom Eternal.

Durante il Developer Direct di gennaio, id è stato molto esplicito su alcune cose. Si è parlato del fatto che si trattava di un "blockbuster estivo" e che si stavano allontanando dal design più verticale e acrobatico di Eternal per un più tradizionale Doom ethos di "stand and fight". Quando si sente dire questo, si pensa immediatamente che Doom: The Dark Ages sarà forse un gioco d'azione più gestibile, ma con immensi valori di produzione e scene d'azione progettate per competere anche con il più grande dei blockbuster. Questo è stato in qualche modo raggiunto.

HQ

Come ci si aspetterebbe, Doom: The Dark Ages è un gioco molto premium e appariscente, con un design e una rifinitura grafica tra i migliori. L'ambientazione medievale sembra più adatta a Doom di qualsiasi cosa io abbia sperimentato negli ultimi anni e, francamente, tutto si unisce a una colonna sonora metal incisiva e al cardiopalma per creare un'esperienza d'azione immediatamente adorabile e memorabile. Tuttavia, forse manca anche un po' della finezza e della concentrazione che prendono un grande gioco e lo rendono unico nel suo genere, mettendolo in un campionato a sé stante. Dico questo perché la storia, nonostante sia emozionante e abbia molti momenti accattivanti, non ti lascia con la stessa impressione senza tempo. Certo, sono dell'idea che le trame di Doom non siano mai state particolarmente eccezionali, ma di solito hanno una premessa interessante con un sacco di costruzione del mondo e tradizione che la circonda. The Dark Ages annaspa un po' su questo fronte, servendo invece una narrazione che è più ridotta e basilare e a volte si perde nella salsa, se vuoi. Non è affatto scarso, solo rispetto agli standard abituali di Doom e all'aspettativa che id ha delineato nei mesi precedenti al lancio, a volte sembra un po' un errore. Forse ha molto in comune con i blockbuster che vediamo oggi...?

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, il gameplay è ancora forse il migliore in assoluto del genere d'azione e sparatutto in prima persona. È Doom come lo conosci e lo ami e non si può negarlo in nessun momento o momento nel tempo. Ma va benissimo perché il gioco è anche divertente senza sforzo, brutale, fluido e fluido, e il tutto pur essendo stimolante ed emozionante in ogni singolo momento. Che tu stia facendoti strada a pugni tra orde di demoni semplici con il Power Gauntlet, facendo buon uso del Super Shotgun su Hell Knights, facendo a pezzi la mascella di un Titan mentre pilota un mech Atlan o guardando la pioggia di carne e ossa dal cielo dopo aver scatenato un dardo dal BFC (Ballistic Force Crossbow ), Ogni parte di questo gioco ti lascerà con un grande sorriso stampato sul viso. Il Slayer è ancora uno dei più grandi personaggi di tutti i videogiochi nonostante il fatto che non dica quasi mai una parola, la sua motivazione alimentata dall'odio è anche tutto ciò di cui ho bisogno come giocatore per immergermi in ogni livello, e id ha ancora perfezionato l'arte di elevare costantemente il tuo potenziale di potere dandoti nuove armi, potenziamenti, strumenti e opportunità di aggiornamento durante la trama ben ritmata. Il Shield Saw è anche un classico istantaneo, che lavora in tandem con la natura di blocco e parata "stand and fight" che ti fa sentire il più letale che tu abbia mai sentito come il Slayer, e questo è tutto dire.

Tuttavia, quello che noterò che forse è un po' un passo falso è il fatto che la personalizzazione di armi e strumenti non è così ampia come in Eternal. In The Dark Ages, le armi fanno quello per cui sono state progettate e basta. Non ci sono potenziamenti o mod che puoi adattare che cambiano il loro funzionamento, invece corri in ogni livello e raccogli Gold, Rubies e Wraithstones per poterli spendere in uno pseudo-negozio per sbloccare potenziamenti che sono miglioramenti lineari che influiscono automaticamente sulla tua arma. È un sistema che fondamentalmente funziona - e questo è un dato di fatto - ma manca un po' del fascino offerto dai precedenti giochi della serie.

Annuncio pubblicitario:

Quindi, per la maggior parte, Doom: The Dark Ages è solo la formula Doom che conosci e ami. È un'ottima formula e non c'è dubbio, ma ci si chiede se id abbia qualche idea per evolversi e continuare a modificare il modo in cui arriviamo a riconoscere questa serie. Certo, questa volta hanno offerto più livelli aperti, ma questi sono ancora progettati per essere esplorati in misura base, vedendo il giocatore viaggiare in modo abbastanza lineare per acquisire le chiavi o i teschi necessari per sbloccare aree aggiuntive, il tutto offrendo semplici sfide ambientali che portano a oggetti da collezione come bambole e pagine Codex. Sì, ora ci sono anche incontri di combattimento opzionali da affrontare e sfide in ogni livello da completare per ottenere risorse extra da spendere, ma questa idea di livelli più grandi e più aperti in cui potresti ondeggiare per una quantità di tempo più significativa è forse un'esagerazione, poiché sono ancora abbastanza lineari nel modo in cui li conquisti, E non sono nemmeno esattamente enormi. Questo potrebbe essere positivo o negativo a seconda del tipo di giochi che ti piacciono, ma il punto che sto cercando di sottolineare è che, come nella storia del blockbuster, sembra che id abbia trovato un modo per modificare la formula con livelli aperti, ma poi non ha mai veramente deciso di impegnarsi completamente.

È forse ironico quindi che una delle parti veramente fresche di Doom: The Dark Ages su cui id ha davvero messo molta enfasi sia di gran lunga la sua caratteristica peggiore. È stato detto molte volte che, nel tentativo di rompere la tradizionale uccisione di demoni a piedi, ci si metteva spesso al volante di un Atlan e si pilotava anche il proprio drago. Mentre la prima è in realtà una meccanica piuttosto di nicchia e divertente, la seconda è un vero mal di testa. Semplicemente non è molto divertente controllare il drago noto come Serrat, specialmente nei "livelli aperti" in cui devi usarlo regolarmente per saltare da una zona di atterraggio all'altra. Apprezzo lo sforzo di id' di provare qualcosa di veramente diverso qui, ma non ha funzionato e il destino di Serrat è probabilmente per il meglio...

HQ

È a causa di scelte e stili di design come questo che Doom: The Dark Ages può sembrare un po' strano a volte. Ma ancora una volta, e non lo sottolineerò mai abbastanza, questo per quanto riguarda ciò che ci aspettiamo da Doom, che per il gioco del 2016 era essenzialmente un capolavoro d'azione nel mio libro. Ci sono molte, molte parti di questo gioco che adoro, tra cui l'ambientazione e il fatto che, sebbene ci siano legami narrativi con i capitoli precedenti-futuri, funziona e prospera come esperienza autonoma. Ma la trama e i suoi personaggi - specialmente il suo cattivo - non mi lasciano a bocca aperta nel modo in cui mi aspettavo, e molte delle caratteristiche che id ha sostenuto sembrano miglioramenti minori o come miglioramenti attesi alla formula Doom. Questo non è affatto un gioco radicalmente diverso, e mentre tutti noi apprezzeremo l'abbandono del supporto multiplayer per una storia più grandiosa, non c'è davvero un divario tra questo e la campagna di Eternal e ciò che offrono a un giocatore.

Quindi, per ricapitolare, Doom: The Dark Ages è più Doom e ciò significa che è senza dubbio uno dei migliori giochi d'azione a cui giocherai nel 2025. Ma si tratta di un passo avanti o di un'evoluzione notevole rispetto a ciò che Eternal ha offerto nel 2019 o a ciò che Doom ha presentato nel 2016? La risposta è no. Pochi giochi mi intratterranno e mi coinvolgeranno nello stesso modo in cui lo ha fatto The Dark Ages, e francamente sarà anche uno dei pochissimi giochi che mi divertirò una seconda volta solo poco dopo averlo battuto perché è così elettrico e divertente come ogni Doom gioco. Ma speravo di essere davvero sbalordito da questo gioco, e non è successo del tutto. Anche se, ancora una volta, forse dovremmo attribuire ciò agli standard assurdamente alti che abbiamo stabilito per id Software e Doom in questi giorni?