Doom: The Dark Ages L'edizione fisica richiede il download completo del gioco

Il Doom Slayer è tornato, ancora una volta pronto a uccidere i demoni e tutti gli altri Hell Spawn sul suo cammino. Ma non tutto va bene con l'ultimo capitolo dell'iconica serie di giochi, almeno non per coloro che hanno investito nell'edizione fisica. Si scopre che il disco è essenzialmente vuoto, funziona solo come chiave di installazione.

In altre parole, è necessario scaricare un gioco completo indipendentemente dal fatto che tu lo abbia acquistato in digitale o su disco. È una pratica che sembra diventare sempre più comune, soprattutto con l'imminente Switch 2, dove molte cartucce dovrebbero funzionare esclusivamente come chiavi di accesso.

"L'edizione fisica di Doom: The Dark Ages è fondamentalmente una Key Card Switch 2 (senza essere su Switch 2). Ci sono pochi dati su disco, ma la maggior parte deve essere scaricata e non può essere riprodotta solo dal supporto fisico".

Bethesda e id Software non hanno ancora commentato il motivo per cui hanno scelto di rendere il disco una semplice chiave, ma ciò solleva chiaramente preoccupazioni per coloro che ancora apprezzano e investono in edizioni fisiche. Cosa succede il giorno in cui il gioco non può più essere scaricato dai server?

