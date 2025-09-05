Doom: The Dark Ages viene eseguito in "83 fotogrammi al secondo in media" su ROG Xbox Ally X
Gli analisti esperti di tecnologia di Tom's Guide sono estremamente colpiti dalle capacità hardware del prossimo palmare.
Il 16 ottobre, l'avventura Xbox portatile di Microsoft inizia quando collaborano con Asus per rilasciare il ROG Xbox Ally, un computer da gioco portatile con un layout e un sistema di menu ispirati a Xbox, ottimizzato per servizi come Game Pass. Sarà un hardware piuttosto costoso (anche se è disponibile una versione più economica), ma ottieni anche molte prestazioni per i tuoi soldi.
Gli esperti di hardware di Tom's Guide hanno avuto l'opportunità di dare un'occhiata più da vicino al dispositivo e lo hanno spinto al limite con uno dei giochi più intensivi dal punto di vista grafico disponibili, Doom: The Dark Ages, un gioco noto per far lottare i computer. Nonostante ciò, sono rimasti estremamente colpiti dalle sue prestazioni e hanno concluso (trascritto da Pure Xbox):
"I numeri che sono riuscito a ottenere sono pazzeschi. Quindi, ad esempio, ho eseguito Doom: The Dark Ages qui, e con 1080p a Medio (impostazioni) con FSR attivato, sono in grado di ottenere in media 83 fotogrammi al secondo.
"Passando a Gears of War: Reloaded, questo è stato impostato su un mix di impostazioni Ultra e High, ovvero 60 fotogrammi al secondo. Questi numeri sono inauditi nei palmari da gioco".
Concludono affermando che "questo cambia TUTTO". Sembra che i giochi portatili riceveranno una vera spinta il mese prossimo. Hai intenzione di ottenere il ROG Xbox Ally e, in caso affermativo, quale versione?