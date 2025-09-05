Doom: The Dark Ages viene eseguito in "83 fotogrammi al secondo in media" su ROG Xbox Ally X

HQ

Il 16 ottobre, l'avventura Xbox portatile di Microsoft inizia quando collaborano con Asus per rilasciare il ROG Xbox Ally, un computer da gioco portatile con un layout e un sistema di menu ispirati a Xbox, ottimizzato per servizi come Game Pass. Sarà un hardware piuttosto costoso (anche se è disponibile una versione più economica), ma ottieni anche molte prestazioni per i tuoi soldi.

Gli esperti di hardware di Tom's Guide hanno avuto l'opportunità di dare un'occhiata più da vicino al dispositivo e lo hanno spinto al limite con uno dei giochi più intensivi dal punto di vista grafico disponibili, Doom: The Dark Ages, un gioco noto per far lottare i computer. Nonostante ciò, sono rimasti estremamente colpiti dalle sue prestazioni e hanno concluso (trascritto da Pure Xbox):

"I numeri che sono riuscito a ottenere sono pazzeschi. Quindi, ad esempio, ho eseguito Doom: The Dark Ages qui, e con 1080p a Medio (impostazioni) con FSR attivato, sono in grado di ottenere in media 83 fotogrammi al secondo.

"Passando a Gears of War: Reloaded, questo è stato impostato su un mix di impostazioni Ultra e High, ovvero 60 fotogrammi al secondo. Questi numeri sono inauditi nei palmari da gioco".

Concludono affermando che "questo cambia TUTTO". Sembra che i giochi portatili riceveranno una vera spinta il mese prossimo. Hai intenzione di ottenere il ROG Xbox Ally e, in caso affermativo, quale versione?