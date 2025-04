Dragon Age: The Veilguard e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom guidano i finalisti degli Hugo Awards 2025

HQ

È quasi ora che si svolga l'annuale Hugo Awards. La cerimonia che cerca di mettere in evidenza le migliori opere di narrativa dell'anno scorso si svolgerà per intero il 16 agosto, ma prima di allora sono stati confermati i candidati finalisti.

Mentre il 2025 Hugo Awards cercherà di celebrare tutte le forme di intrattenimento, inclusi libri, fumetti, graphic novel e persino videogiochi, i candidati di quest'ultima categoria (Best Game or Interactive Work ) potrebbero sorprenderti.

I sei giochi selezionati includono Caves of Qud, Dragon Age: The Veilguard, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Lorelei and the Laser Eyes, Tactical Breach Wizards e 1000xResist.

Si dice che in totale ci siano stati 187 candidati, ma l'elenco completo dei giochi che sono stati proposti per il premio non è stato rivelato.

Quale gioco pensi dovrebbe vincere il premio e quale gioco è stato snobbato per questo?