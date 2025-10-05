HQ

Durante il mio periodo come recensore, ho giocato a molti giochi strani, principalmente perché amo esplorare e provare giochi indie oscuri e "strani". Questo è spesso il luogo in cui si trovano le migliori esperienze di gioco, e direi che Dreams of Another è tra i giochi più strani che ho provato, poiché in realtà lo trovo un po' difficile da capire.

Dreams of Another è uno sparatutto creato dall'artista multimediale Tomohisa Kuramitsu, che si fa chiamare anche con il nome d'arte "Baiyon". Sebbene crei anche arte visiva, workshop e musica (ha contribuito con un paio di tracce a Little Big Planet 2 e a tutta la musica per questo gioco), è probabilmente più conosciuto nella nostra parte del mondo per il suo lavoro su PixelJunk Eden 2.

Dreams of Another... La prima cosa che si nota all'inizio del gioco è il suo stile visivo unico. Non riesco a pensare a nessun altro gioco che assomigli a questo. Utilizza una tecnologia chiamata "Point Cloud Technology", che consiste in migliaia di particelle di diverse dimensioni, forme e trasparenza e, se posizionate vicine tra loro, possono formare oggetti diversi, come case, alberi, persone o qualsiasi cosa desideri il progettista del gioco. Probabilmente ci sono molti vantaggi in questa tecnologia, ma uno dei più evidenti in Dreams of Another è che puoi facilmente manipolare l'ambiente a seconda di come il giocatore interagisce con esso. Torneremo su questo tra un attimo.

Come ho detto all'inizio, Dreams of Another è un gioco strano. Non ho paura di ammettere che per gran parte del gioco non avevo idea di cosa stesse succedendo davanti ai miei occhi, ma cercherò di spiegare un po' qui. Assumi il ruolo di "L'uomo in pigiama" (letteralmente, un uomo in pigiama) e l'azione si svolge attraverso quattro diversi sogni astratti.

Vivi i sogni in piccoli frammenti in quello che sembra un ordine casuale, poiché spesso salti da un sogno all'altro. I sogni sono spesso strani, e lo sono anche questi sogni. Tra le altre cose, parlano di un clown che vuole vendere il suo parco divertimenti con giostre logore che non funzionano più, di tre pesciolini che cercano una via d'uscita da un grande acquario perché hanno sentito che dall'altra parte c'è qualcosa chiamato "il mare", e del figlio di un artista che vuole ricreare l'opera di una vita di suo padre usando solo robot, Il che lo porta a chiedersi cosa sia veramente l'arte.

I sogni spesso iniziano con nuvole informi di particelle attraverso le quali non ci si può muovere. Oltre al pigiama, sei equipaggiato con una mitragliatrice (e in seguito anche con granate e bazooka) e, sparando alle nuvole di particelle che ti circondano, inizi a rimodellare l'ambiente circostante. Le particelle si muovono, cambiando forma e dimensione, e in questo modo compaiono case, alberi, giostre e molto altro. In altre parole, si crea sparando e "distruggendo".

Mentre spari via le nuvole di particelle e appare un mondo tangibile, puoi iniziare a muoverti e parlare con persone diverse. Puoi anche scegliere di ascoltare ciò che le varie cose hanno da dire (sì, le cose morte hanno pensieri e opinioni); Ad esempio, potrebbe esserci una cassetta delle lettere che è stanca delle persone che ci mettono dentro delle lettere senza prima chiedere, e la cassetta delle lettere suggerisce debolmente che questo potrebbe essere un abuso. Ho anche incontrato una talpa morente il cui ultimo desiderio era bere champagne in una vasca idromassaggio. Sì, i sogni a volte sono piuttosto strani.

Così si corre in pigiama, armati fino ai denti, e ovunque si vada si è seguiti da un soldato pacifista che pensa di essere inutile. Non sei un gran soldato se non riesci a premere il grilletto, e lui potrebbe avere ragione. Tuttavia, parlando con lui, ottieni più granate e più munizioni per il tuo bazooka, poiché ovviamente non ne ha bisogno.

Come si può dedurre da quanto sopra, questo sembra piuttosto strano e può essere un po' difficile comprendere il concetto generale. Può darsi che gli altri riescano a dare un senso a tutto questo, e che io non sia in grado di pensare abbastanza astrattamente, ma mi sentivo come se mi mancasse un intero strato narrativo. Cosa sta cercando di dire Baiyon qui? Qual è il suo punto con questi sogni bruschi e astratti?

Il gameplay in sé è estremamente semplice; Si spara a queste nuvole di particelle per creare spazio e modellare l'ambiente circostante, si parla con il clown, il pesce, il soldato e altri personaggi e si risolvono enigmi molto semplici. Dopo 5-7 minuti, il sogno termina improvvisamente e si viene inviati a un altro frammento di un sogno completamente diverso. E così continua. Dopo i primi 5-10 minuti di gioco, hai visto tutto ciò che ha da offrire in termini di gameplay. Diventa quindi rapidamente monotono, e una volta che la gioia di sparare a queste nuvole di particelle svanisce (all'inizio è piuttosto figo), non c'è molta eccitazione o intrattenimento se, come me, perdi anche tu interesse per la storia. Verso la fine del gioco, dopo circa 8 ore, ho semplicemente implorato che si fermasse perché ne avevo abbastanza.

Dreams of Another supporta anche l'auricolare PlayStation VR2, quindi ho dovuto tirarlo fuori dal retro dell'armadio. Quando giochi in VR, puoi scegliere tra due diverse modalità VR: in terza persona (come nella versione a schermo piatto), in cui giochi con il tuo controller DualSense, e in prima persona, in cui giochi con i controller PS VR2 Sense. Questa versione è molto più coinvolgente, ma in entrambe le modalità si viene purtroppo esclusi dall'esperienza VR, poiché i filmati non vengono riprodotti in vera VR, ma semplicemente su uno schermo all'interno del visore. È un po' deludente e il gioco passa costantemente da una modalità VR all'altra e da una finestra in cui viene riprodotto un filmato come se fosse sulla TV. Non è proprio buono.

Di solito mi piacciono i giochi "artistici" che cercano di fare qualcosa di visivamente diverso da quello che normalmente conosciamo e qui Dreams of Another colpisce nel segno. Il lato visivo è completamente unico, a volte decisamente bello, e altre volte semplicemente divertente, seducente e molto, molto diverso.

Detto questo, semplicemente non riesco a capire cosa Baiyon stia cercando di dire con questo gioco. Quello che sta accadendo davanti a me non ha quasi senso per me. Come si conciliano le quattro storie di un clown che vuole vendere una serie di giostre difettose a una multinazionale e di pesci che amano gli spettacoli di luce e sognano una vita in mare? Non riesco a capirlo.

Mi sono anche reso conto che probabilmente si tratta di una sorta di arte. Alcuni lo capiscono, altri no. E anche se mi considero una persona brava a interpretare l'arte e che ama i giochi stravaganti e misteriosi, Dreams of Another mi passa per la testa. Questo si riflette anche nella mia colonna sonora, combinata con un gameplay estremamente semplice, quindi potrebbe benissimo essere che gli altri pensino che sia assolutamente fantastico e abbia una narrazione profonda e bella, e va bene lo stesso. Come per molte altre forme d'arte, è interamente compito dell'individuo interpretare ciò che vede, e questo non faceva per me.