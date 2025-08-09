Italiano
Baldur's Gate III

Due anni dopo il lancio da Baldur's Gate III, quasi mezzo milione di giocatori hanno superato la sua modalità più difficile

E meno di 5.000 giocatori sono riusciti a farlo al livello 1. Che sadici.

Potrebbe essere difficile da credere, ma sono passati due anni da quando Baldur's Gate III è atterrato per la prima volta nel suo lancio completo. Uno dei giochi di ruolo più riusciti della nostra epoca, il gioco raggiunge ancora il numero di giocatori di cui un titolo live-service sarebbe orgoglioso in questi giorni.

Celebrando i due anni trascorsi a vagare nella natura selvaggia, Larian ha condiviso alcune statistiche di tutte le corse che le persone hanno fatto. Tra le tante statistiche che puoi controllare qui, vediamo un'attenzione particolare rivolta alla modalità Onore, la difficoltà più difficile di Baldur's Gate III.

Circa mezzo milione di persone hanno completato la modalità, circa il 2,7% della base di giocatori Steam del gioco, con 4.647 che hanno completato la modalità come personaggio di livello 1 e 31.180 che hanno completato la modalità Onore come Jack of All Trades (un personaggio che prende un livello in ogni classe). Entrambe sono imprese piuttosto impressionanti, che rendono la più grande sfida di BG3 ancora più grande.

Altrove, nelle imprese rare, vediamo 350 persone trasformate in Minsc in un Chierico del Dominio della Morte. 598 persone hanno adottato un bambino con Wyll e solo l'1,82% dei giocatori è riuscito a guadagnare 100 oro suonando per strada come Bardo.

Baldur's Gate III

