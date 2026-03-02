È stata annunciata una serie di action figure Poppy Playtime

HQ

Vuoi continuare a nutrire la tua ossessione Poppy Playtime ora che è arrivato il quinto e ultimo capitolo del gioco horror? Se così fosse, MacFarlane Toys ha fatto un annuncio che potrebbe interessarti.

È stata rivelata una serie di action figure Poppy Playtime che saranno lanciate già quest'anno. Finora sono stati annunciati quattro giocattoli, che hanno dato vita a molti dei mostri e antagonisti più famosi della serie.

Per esempio, puoi prendere una figura di Huggy Wuggy rovinata oppure invece prendere una figura di Killy Willy, Kissy Missy o The Doctor. Ogni figure è grande circa 7" e ha arti articolati, parti del corpo sostituibili e personalizzabili, e molti dettagli che renderanno queste temibili aggiunte alla tua collezione di action figure.

Non conosciamo ancora la data di lancio confermata delle figure oltre marzo, ma sono disponibili in pre-ordine da ora, con Huggy Wuggy che ti costerà 30 dollari.

