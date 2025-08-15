È stato annunciato un gioco da tavolo Vampire Survivors
Proviene dal designer del gioco da tavolo Metal Gear Solid.
Poncle ha rivelato di aver trasformato il suo successo indie, Vampire Survivors, in un'alternativa da tavolo. Conosciuto semplicemente come Vampire Survivors: The Board Game, questo è un progetto che è stato progettato dalla mente creativa dietro il gioco da tavolo Metal Gear Solid, e ci sono piani per lanciare il progetto già il prossimo anno.
Progettato come un'esperienza cooperativa per 2-4 giocatori che combina elementi roguelite con la costruzione del mazzo, l'obiettivo del progetto è che i giocatori sopravvivano a ondate e ondate di nemici che attaccano ciascuno da una vasta gamma di direzioni diverse. Per superare le orde di succhiasangue, devi costruire un potente mazzo di armi e passivi, e poi spendere carte ogni turno per sconfiggere i nemici e salire di livello.
Il gioco dovrebbe durare circa 45 minuti e ci sono 30+ sblocchi ed evoluzioni promesse. Si dice che appaiano i personaggi preferiti dai fan, tra cui Poe, e ogni giocatore può scegliere di iniziare ogni round come Antonio, Imelda, Gennaro o Pasqualina.
Ogni unità sarà dotata di un tabellone di gioco, 12 standee dei personaggi, 140 gettoni da tabellone perforato e 200 carte. Per quanto riguarda i piani di lancio, la fase successiva sarà quella di ospitare e supportare un Kickstarter a partire da questo autunno, con i sostenitori che riceveranno la loro copia del gioco da tavolo quando verrà spedito nel 2026.