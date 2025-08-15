È stato annunciato un gioco da tavolo Vampire Survivors

HQ

Poncle ha rivelato di aver trasformato il suo successo indie, Vampire Survivors, in un'alternativa da tavolo. Conosciuto semplicemente come Vampire Survivors: The Board Game, questo è un progetto che è stato progettato dalla mente creativa dietro il gioco da tavolo Metal Gear Solid, e ci sono piani per lanciare il progetto già il prossimo anno.

Progettato come un'esperienza cooperativa per 2-4 giocatori che combina elementi roguelite con la costruzione del mazzo, l'obiettivo del progetto è che i giocatori sopravvivano a ondate e ondate di nemici che attaccano ciascuno da una vasta gamma di direzioni diverse. Per superare le orde di succhiasangue, devi costruire un potente mazzo di armi e passivi, e poi spendere carte ogni turno per sconfiggere i nemici e salire di livello.

Il gioco dovrebbe durare circa 45 minuti e ci sono 30+ sblocchi ed evoluzioni promesse. Si dice che appaiano i personaggi preferiti dai fan, tra cui Poe, e ogni giocatore può scegliere di iniziare ogni round come Antonio, Imelda, Gennaro o Pasqualina.

Ogni unità sarà dotata di un tabellone di gioco, 12 standee dei personaggi, 140 gettoni da tabellone perforato e 200 carte. Per quanto riguarda i piani di lancio, la fase successiva sarà quella di ospitare e supportare un Kickstarter a partire da questo autunno, con i sostenitori che riceveranno la loro copia del gioco da tavolo quando verrà spedito nel 2026.

Annuncio pubblicitario: