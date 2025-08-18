EA conferma l'enorme colonna sonora per il reboot di Skate

HQ

La cultura e la musica dello skateboard sono sempre andate di pari passo. Quindi la conferma di EA che il prossimo Skate sarà caratterizzato da un'enorme colonna sonora con più di 100 canzoni su licenza è una buona notizia. Basti pensare alla serie Tony Hawk's Pro Skater, in cui la musica era spesso cruciale quanto il gameplay stesso.

Per questo reboot di Skate, EA punta tutto su una colonna sonora tentacolare. Aspettatevi nomi come Denzel Curry e Turnstile insieme a leggende come Earth, Wind & Fire. Si tratta di una line-up che rispecchia perfettamente il gusto eclettico che ha definito la cultura dello skateboard per decenni, un mondo in cui hip hop, punk e funk hanno sempre convissuto.

Bloccare i diritti per un elenco così vasto di brani non è un'impresa da poco, soprattutto perché la licenza di musica può essere costosa e complicata. Ma EA sembra capire che senza una colonna sonora pulsante e che mescola i generi,Skate perderebbe una parte vitale della sua identità.

Quindi la domanda è: sei pronto a fare un salto?