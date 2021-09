Eastward - La recensione

HQ

Pixpil è uno studio di Shanghai e da un po' di tempo stanno sviluppando un'avventura RPG chiamata Eastward. Ora è finalmente disponibile per i giocatori PC e Nintendo Switch. Sotto una splendida grafica in pixel, c'è un interessante viaggio di 30 ore in treno, dove le scelte di design ti ricordano sia l'est che l'ovest.

Un minatore di nome John vive con una ragazza di nome Sam sull'isola di Potcrock, dove estraggono metalli preziosi e si fanno sì che non ci siano lumache disgustose in giro. Queste creature vengono curate usando una padella, ma i problemi più grandi e più umani non possono essere affrontati con la violenza. I potcrockiani non hanno un atteggiamento gentile nei confronti di Sam, che non è originaria dell'isola. Inoltre, Sam è anche troppo ansiosa di vedere il mondo esterno. John e Sam vengono spinti in un'avventura mentre viaggiano da un posto all'altro in treno e conoscono molti luoghi del mondo esterno.

Come ho detto, la grafica di Eastward è qualcosa da gustarsi in tutta la sua gloria e stranezza. Nelle città e nei sotterranei la grafica pixelata più tradizionale ha un filtro in più e questo stile retrò consapevole di sé mi ricorda Narita Boy. Gli edifici vecchi e di valore hanno una dose di graffiti personalizzati e vecchie insegne al neon. La colonna sonora composta da Joel Corelitz mi ricorda gli anni '80, e quei brani si rifiutano di lasciare la tua mente anche quando non stai giocando. È una buona cosa, perché Eastward non ha un doppiaggio vero e proprio.

Non è un problema, perché sei più che felice di seguire il dialogo testuale. La storia ha molti punti inaspettati e sorprendenti e di solito sono commentati da diversi personaggi NPC. La storia inizia un po' lentamente, ma l'azione prende il via subito. Ciò significa che le personalità dei personaggi principali non vengono rese chiare fino a molto più avanti nel gioco. La storia può essere approfondita, ma la trama procede comunque a un ritmo piuttosto veloce. Le meccaniche di gameplay non sono spiegate molto bene e la storia stessa trarrebbe beneficio da momenti di ritmo più lento.

Ad esempio, alcune sequenze di dialogo avrebbero avuto bisogno di una presentazione più rilassante. La telecamera segue l'azione da un'angolazione verso l'alto, quindi zooma troppo su chi sta parlando in quel momento. Questo crea momenti di confusione ogni tanto. Fortunatamente c'è un'opzione per sostituire i fumetti con semplici sottotitoli.

Muoversi nei sotterranei è poco ispirato, soprattutto se ti muovi con una padella in mano. I nemici stanno affrontando la padella di John e le onde di energia di Sam. Le bombe vengono utilizzate per far esplodere muri finti e altri ostacoli e semplici enigmi ti costringono a controllare attentamente quei sotterranei lineari.

La grafica di Eastward è uno spettacolo anche nei dungeon, il che è sempre una buona cosa. Il gioco funziona in modo fluido e senza intoppi, ma c'è un bug nel minigioco Earth Born nella versione Switch. Una volta è diventato così confuso nei menu, che ho dovuto riavviare il gioco per uscire da quel minigioco. Presumo che questi piccoli problemi siano già stati risolti tramite una patch post-lancio.

Eastward è chiaramente uno dei migliori giochi di questo autunno, proprio accanto a Tales of Arise e Life is Strange: True Colors. Se stai cercando un'esperienza di gioco di ruolo un po' diversa ed esotica, dovresti dare una possibilità a John e Sam.