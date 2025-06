Ecco un primo assaggio di Tony Chopper

HQ

Il primo teaser ufficiale di One Piece: Season 2 è arrivato, offrendo un primo assaggio di Tony Chopper, la renna dal naso blu e con un cappello dal cuore d'oro. La clip, rilasciata tramite i canali social di Netflix, conferma anche che la nuova stagione arriverà il prossimo anno e dovrebbe seguire l'arco narrativo di Drum Island, dove Rufy e la banda affrontano climi più freddi e incontrano nuovi alleati, in particolare l'adorabile dottore che, in base a questo primo sguardo, sembra pronto a rubare la scena molto prima della premiere.

Puoi dare un'occhiata al breve teaser trailer qui sotto.

Sei entusiasta per la nuova stagione di One Piece ?