Ecco un ritratto di famiglia del clan Addams

Squid Game, Stranger Things e tutto il resto, mi dispiace, ma su Netflix niente attira la stessa quantità di spettatori come Wednesday. E il 6 agosto, lo show torna per la prima metà della seconda stagione. Jenna Ortega torna nel ruolo principale, ma ovviamente ci sono anche alcuni nuovi personaggi da conoscere e, con questo in mente, Netflix offre ora una foto di famiglia.

La foto include Hester Frump (interpretata da Joanna Lumley), che è la madre di Morticia, e non vediamo l'ora di conoscerla meglio. Vale la pena tenere d'occhio anche lo zio Fester (interpretato da Fred Armisen), secondo da destra, che in futuro avrà la sua serie spin-off.

La seconda metà della seconda stagione debutterà il 3 settembre e non vediamo l'ora di vedere se riuscirà ad attirare la stessa oscena quantità di spettatori della prima stagione (e ha cementato Ortega come una delle attrici più ricercate di Hollywood).