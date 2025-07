Ehi amico! Ora puoi combattere come Beavis e Butt-head in Call of Duty

HQ

Sembra che il franchise di Call of Duty abbia deciso di abbracciare la follia e il caos di altri titoli multiplayer come Fortnite aggiungendo collaborazioni folli per unirsi alla mischia. Oggi ve ne portiamo uno che ammettiamo di non aver visto arrivare: Beavis and Butt-head. I protagonisti della longeva serie animata di Mike Judge entreranno ora nella mischia nello sparatutto di Activision.

In realtà è una collaborazione precedentemente annunciata che fa parte della stagione 4 di Call of Duty Reloaded, che prende il via oggi. Sarai in grado di sbloccare skin per Beavis, Butt-head, Todd e l'allenatore, tutte con un'accattivante atmosfera da cartone animato. Inutile dire che, sebbene siano divertenti, probabilmente inviterai tutti i giocatori della squadra avversaria a spararti in quella gigantesca testa di cartone animato.

Dai un'occhiata ai nuovi Call of Duty: Black Ops 6 e agli operatori Warzone di seguito.