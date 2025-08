Elder Scrolls Online dà il via oggi a una settimana di gioco gratuito

HQ

Il QuakeCon prende il via domani, 7 agosto al Gaylord Texan Resort & Convention Center di Gravepine, in Texas, riunendo gli appassionati di multiplayer e di gioco online per quattro giorni di attività. Zenimax ha voluto unirsi ai festeggiamenti rendendo Elder Scrolls Online disponibile gratuitamente a chiunque per una settimana, da oggi fino al 12 agosto.

Durante questo periodo tutti i giocatori potranno accedere al gioco base, provare il gioco con le quattro classi di personaggi base e unirsi alle modalità PvP, Battaglia e Guerra tra Alleanze. Se hai già partecipato a un periodo free-to-play in precedenza, manterrai i tuoi progressi precedenti e, se è la tua prima volta, riceverai anche 500 corone da spendere nel negozio in-game.

Puoi goderti questa prova gratuita su tutte le versioni PC e console del gioco. Inoltre, c'è uno sconto speciale fino al 12 agosto per il gioco base e la Premium Edition: hai intenzione di approfittare dell'offerta QuakeCon di ESO?