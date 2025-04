Elon Musk muore a causa del boss del tutorial in un bizzarro Path of Exile 2 livestream

HQ

Qualche tempo fa, Elon Musk ha affermato di essere tra iPath of Exile 2 migliori giocatori al mondo, ma non ci sono volute molte indagini prima di ammettere finalmente che il suo account è "potenziato", il che significa che altri lo stanno utilizzando attivamente e quindi non ha le competenze che affermava di avere.

Ma Musk chiaramente non ha finito di usare Path of Exile 2 come strumento di pubbliche relazioni. Di recente ha cercato di dimostrare quanto sia buona la connettività Internet Starlink giocando e trasmettendo in live streaming a 10.000 piedi nel suo aereo privato.

Ciò ha portato a una farsa di un livestream della durata di quasi due ore, con Musk che veniva deriso a destra e a manca e cercava freneticamente di bloccare gli utenti ad ogni angolo. Ha parlato a malapena, ma è rimasto seduto in silenzio per quasi tutta la trasmissione, durante la quale è morto a causa del boss del tutorial del gioco. Ha anche giocato in modalità Permadeath, quindi ha dovuto creare nuovi personaggi più volte:

È stato anche attraverso questo che Musk ha concluso il livestream in mezzo a un mare di messaggi beffardi, da parte di persone che considerano la sua affermazione di essere un cosiddetto "buon giocatore" del tutto falsa. Al momento in cui scriviamo, l'intera trasmissione è ancora disponibile su X.