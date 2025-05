Embracer ringrazia Kingdom Come: Deliverance II per le forti vendite, promette 76 uscite durante l'anno fiscale 25/26

HQ

Embracer Group ha rivelato in un nuovo aggiornamento finanziario che Kingdom Come: Deliverance II è stato un grande vincitore per l'azienda nella chiusura del FY24/25 e che ci sono alcuni grandi piani per il prossimo anno finanziario.

Prima di tutto, con il supporto di un enorme successo Kingdom Come: Deliverance II, Embracer Group ha visto le vendite nette crescere del 19% nell'ultimo anno finanziario. La crescita organica nel settore mobile è accelerata al 30% su base annua e, con l'intenzione di scorporare Coffee Stain Group, Embracer rimane fiduciosa nel suo futuro.

Inoltre, ci sono le suddette 76 partite in programma per il prossimo anno finanziario. Ciò include Marvel 1943: Rise of Hydra, Killing Floor 3, Reanimal, Metal Eden, Gothic 1 Remake, Deep Rock Galactic: Rogue Core, un nuovo gioco di SpongeBob SquarePants e altri 68 titoli. Dovremo vedere quanti di questi giochi usciranno effettivamente nel corso dell'anno, ma Embracer promette che ci si concentrerà sulla qualità più che sulla quantità, nonostante il numero di titoli sia così grande.