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Erling Haaland vuole essere sponsorizzato da Xbox

Si scopre che è un grande fan di Xbox, spesso tiene LAN con gli amici, e ovviamente conserva le sue bevande nel frigorifero Xbox.

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Dubitiamo che la stella norvegese del calcio Erling Haaland abbia bisogno di ulteriori presentazioni dopo un Mondiale molto riuscito, dove ora guida la classifica marcatori insieme a Kylian Mbappé e Lionel Messi. Ma... non tutti sanno che è un gamer e gioca molto a Xbox.

In un video di Yoxic, ora mostra il suo frigorifero Xbox e spiega che alterna giochi di football, titoli come Modern Warfare 2 (l'originale, che considera uno dei tre migliori giochi di sempre) e Minecraft. È anche incredibilmente entusiasta di Grand Theft Auto VI e menziona che spesso organizza feste LAN Xbox con amici.

Nel video, che dura poco meno di due minuti, lui continua: "Voglio che mi sponsorizzino", riferendosi a Xbox. Suggeriamo al team Xbox di ascoltare questo gigante e cogliere l'occasione per fare qualcosa di divertente insieme quando una persona così famosa, abile e rilevante si prende il tempo di dichiarare il suo amore in questo modo.

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Alizada Studios / ShutterStock

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