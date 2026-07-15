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Doom: The Dark Ages

Ex-id Software developer: "Non ci sono vantaggi nell'essere di proprietà Microsoft"

L'idea che gli studi acquisiti se la cavassero meglio sotto l'ala di Microsoft sta iniziando a sgretolarsi in modo significativo.

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Quando l'ex capo Xbox Phil Spencer ha acquisito di alto profilo sviluppatori come Compulsion Games, Ninja Theory e Bethesda cinque-dieci anni fa, si diceva che questi studi avrebbero ottenuto maggiore stabilità e l'opportunità di sviluppare giochi con un budget significativamente superiore rispetto a prima.

Molti sviluppatori hanno poi dichiarato di essere soddisfatti delle acquisizioni, ma dopo l'ultimo massiccio ciclo di licenziamenti, è chiaro che lontano da tutti sono soddisfatti. Uno di loro è un dipendente licenziato di id Software che, in un commento a Game Developer, ora afferma che è inutile lavorare per uno sviluppatore di proprietà Microsoft:

"Non hanno nemmeno aspettato di vedere se il prodotto avesse successo prima di liberarsi della squadra. [...] Non ci sono vantaggi nell'essere di proprietà di Microsoft. Anzi, hanno distrutto enormi quantità di valore di cui non credo nemmeno siano consapevoli."

Dato che la persona in questione è stata licenziata, è ragionevole supporre che non sia particolarmente affezionata a Microsoft anche per altri motivi. Tuttavia, si potrebbe sospettare che in futuro sarà più difficile per Microsoft acquisire studi. Molti probabilmente ricorderanno tutto ciò che è successo con orrore, e probabilmente molti in Xbox Game Studios sarebbero d'accordo con queste preoccupazioni in questo momento.

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