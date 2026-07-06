Lasciate che inizi con una confessione. Adoro il rally; Ho giocato praticamente a tutto da quando Colin McRae è arrivato su PlayStation, e mi sono persino schierato sulla griglia di partenza nel Campionato Svedese di Esports per Dirt Rally. Ho concluso con un modesto 55° posto su 365 partecipanti, principalmente perché non ho avuto tempo di esercitarmi sulle tappe, ma questo dice molto sul livello da cui sto giudicando. Quindi, quando ho lanciato il Exo Rally Championship, ho fatto la prima cosa che fa ogni appassionato di rally: ho provato a collegare il volante. Ci volle mezzo attimo per rendersi conto che non avrebbe funzionato. Questo gioco è progettato per un controller, dove la levetta sinistra sterza e la destra gestisce i propulsori per bilanciare l'auto in aria. Il mio primo pensiero, un po' eretico, è stato che un gioco di rally senza volante non sembra davvero un rally. Ma questo perché non è, in fondo, un gioco di rally.

Dietro il gioco c'è lo studio australiano a tre membri Exbleative, guidato da Jay Weston, che in precedenza aveva creato l'acclamato indie Exo One, con Future Friends Games come editore e Unity sotto il cofano. È promosso come un "simulatore brutalmente realistico" in cui guidi rover dotati di propulsori RCS tra punti di passaggio su percorsi generati proceduralmente. La stessa parola "waypoint" rivela cosa sia davvero. Con i suoi comandi a doppia levetta, mi ricorda più un gioco di motocross che un rally: non segui un percorso segnato ma ti muovi da un cancello all'altro, leggendo tu stesso il terreno nel mezzo. Pensa a Dakar, pensa ai primi giochi MX.

L'atmosfera è perfetta. Prima di ogni gara, arrivi alla linea di partenza, esegui un controllo del sistema e aspetti il via libera del tuo equipaggio prima che i droni finiscano il conto alla rovescia e ti mandino. È un dettaglio piccolo, ma tutto il rituale dimostra che qualcuno ci ha riflettuto un po'. Tra un evento e l'altro, il team principal e l'ingegnere di gara ti parlano via radio in un modo che ricorda Metal Gear Solid e il codec di Snake. E l'ingegnere non è solo un ornamento come in certi livelli, il team ti avverte di meteore che colpiscono il suolo, con la loro posizione e un timer, poiché un impatto può distruggere parti vitali e farti perdere l'equilibrio.

Una chiacchierata pre-gara con il tuo team manager prima della partenza, che ti fa pensare a Metal Gear Solid.

Qui ho commesso il mio grande errore la prima volta che ho provato il gioco. L'unico veicolo che hai fin dall'inizio è un UTV leggero, a trazione anteriore da 255 cavalli, lento, stabile e tutt'altro che vivace, e nella mia ingenuità pensavo fosse tutto ciò che il gioco offriva. Non è vero. L'UTV è un veicolo entry-level progettato deliberatamente per insegnarti a muovere il veicolo in avanti usando acceleratore e frenata senza correggere troppo con la sospensione ad aria. Una caratteristica curiosa è che, nonostante la sua designazione FF, si solleva sulle ruote posteriori e chiaramente derapa all'indietro, il che va contro le tecniche.

Annuncio pubblicitario:

Sblocchi gli altri veicoli semplicemente completando la scuola guida, dove impari le manovre di cui ogni veicolo è capace. Se vinci un evento o un rally, non ottieni assolutamente nulla in cambio, dato che non c'è un sistema di potenziamento né varianti da costruire. Buono o male? Ci tornerò. L'EXO4 è una macchina 4WD con poco più di mille cavalli che sembra una classica auto WRC, completa di valvola di scarico, suono turbo e molta più vita in curva. Il modello top di gamma è l'EXO6, una macchina leggera 6WD che si guida alla perfezione. Con circa 925 cavalli per tonnellata, ha un rapporto potenza/peso più del doppio rispetto all'EXO4. Adesso sì che ci siamo. È veloce, vivace e divertente da guidare, e soprattutto, hai accesso a tutta la gamma di armi aeree.

Poi c'è il MINING, il mostro che lascia il posto che sembrava un trucco anche ai tempi della scuola guida. Smettila. Sei tonnellate e un passo di quasi otto metri, nessun serbatoio d'aria, e un'esperienza simile a un brutto gioco di monster truck: è fragile, lento, pesante sull'alto e soggetto a ribaltamenti. Piccole pietre, più simili a ghiaia, sono sufficienti a perforarlo e la scala del pianeta improvvisamente sembra sbagliata, soprattutto se finisci sulla schiena, mentre sei disteso come uno scarabeo e devi inserire una combo sul D-pad, in stile Helldivers 2, per chiamare un salvataggio con una penalità di tempo, ovviamente. Non per me.

È quando prendo l'EXO6 sul pianeta lavico Fusang che tutto si incastra. Si sente l'auto sfrigolare mentre si guida sulla lava, la cenere gocciola dal cielo e ti oscura la vista, e ogni tanto rocce e detriti volano dai vulcani, cosa in più da tenere d'occhio. Qui, con un veicolo che può spingere in avanti, indietro e ruotare lateralmente in aria - e non solo su, giù e rollio come prima - puoi mandare l'auto contro quasi qualsiasi cosa e salvare la situazione all'ultimo secondo. È dannatamente difficile, ma così gratificante quando va bene. È per questo che il gioco è stato creato e ora sono impressionato.

La varietà tra i pianeti fa davvero la differenza. Piove e c'è nebbia, il caldo è torrido, lava e meteorite rappresentano una minaccia, e la cenere riduce la visibilità. I tracciati giocano liberamente con i vari livelli e le diverse superfici, dandoti quella sensazione da rally di leggere il terreno e adattarti costantemente.

Annuncio pubblicitario:

La scuola guida ti prepara a guidare (manovrare) la navicella spaziale del gioco.

E poi arriva la sbornia. Ho parlato troppo presto dell'aria perché speravo che le auto più grandi fossero generose con il propulsore, ma puoi rifornire solo ogni quarto stadio invece che su tutti gli altri. Quindi devi trattenerti ancora di più di quanto pensassi, e i tuoi membri dell'equipaggio continuano a insistere per risparmiare carburante e usarlo solo in caso di emergenza. È una meccanica che lo sviluppatore vuole chiaramente mantenere e, certo, il sistema Ultra-Torque Wheels mitiga questo problema fornendo il controllo del tangendo solo tramite gas e freni (accelerare e il muso si alza, frenare e si tuffa), il che fa risparmiare aria. Ma la questione centrale rimane.

La mia opinione onesta è che l'equilibrio avrebbe beneficiato di una maggiore disponibilità d'aria. È una parte così importante di ciò che rende il gioco divertente, e il titolo diventa sempre più difficile e meno indulgente man mano che si avanza. La Federazione Mondiale degli Asceti e dei Sadomasochisti senza dubbio lo loderà esattamente così com'è, ma un giocatore mediocre e povero con una capacità di attenzione di trenta secondi potrebbe non voler fare quindici riavvii solo per superare la prima pista. Un po' più di carburante per le regolazioni dell'acceleratore e soste ai box più frequenti avrebbero fatto il problema.

La meccanica principale è danni e riparazioni, non riavvolgimento. Non c'è un ritorno indietro come in Forza, perché se ti schianti devi convivere con le conseguenze, e ai livelli di difficoltà più alti non puoi nemmeno ricominciare il rally. Ecco perché lo chiamo il Dark Souls dei giochi di corse, dove ogni volta che scegli di provarci, devi valutare il rischio rispetto alla ricompensa. Il mio consiglio è di riattivare i riavvii perché devi saper grindare per costruire la tua banca di riferimento. Il livello di difficoltà del 94% è un vero punto di scelta: il giusto equilibrio per farti lavorare sodo e rischiare per un podio.

Il design dei binari è solido. Ogni livello ha otto eventi e la progressione è logica; I primi sono facili, mentre i successivi richiedono cinque o dieci riavvii per trovare le linee giuste. Un dettaglio divertente è che i tracciati usano la curvatura, cioè il terreno si inclina verso la curva. Il peggio sono le curve in salita, perché anche le auto più pesanti sembrano una barca che impiega cento anni a girare. Sono combattuto sulla configurazione però. La gamma di impostazioni è enorme, ma più mi allontano dal valore predefinito, peggio diventa. Se alzi l'altezza da percorrere, il baricentro si sposta così tanto che l'auto tende a capovolgersi, e durante una sfida lunare ho effettivamente abbassato l'auto per poter virare, momento in cui la gravità appena inesistente mi ha lanciato di diverse decine di metri in aria e ha fatto sì che la sospensione si sia fermata al fondo. Il valore predefinito è semplicemente un punto ideale bilanciato, e sulla carta c'è più profondità del simulatore di quanto possa sembrare intuitivo in pratica.

Qui sta la grande domanda del gioco. Una volta completati tutti i rally, cosa fai allora? Ci sono quattro veicoli, nessuna variante, nessun potenziamento e nessun sistema di potenziamento. Nessuna scarica di dopamina che ti attira. In un certo senso, è davvero una novità perché non sei mai costretto a fare compiti noiosi solo per goderti ciò per cui sei venuto, ma significa anche che l'unica cosa che ti tiene incollato è la gioia stessa della guida. Il multiplayer aiuta solo in misura limitata: per quanto posso vedere, devi fare squadra con amici che possiedono il gioco visto che non c'è un matchmaking. Puoi inseguire buoni momenti online e costruire tracce nel montatore di palco da condividere con gli amici, ma non ha un fascino a lungo termine.

Qui abbiamo l'auto più divertente del gioco (EXO6), che sta per essere portata fuori per l'ispezione prima dell'inizio.

Il suono è sotto la media. I suoni del motore non sono impressionanti: l'UTV e MINING non mi danno quel brivido, l'EXO4 ha un po' di carattere con la valvola di scarico e il turbo, e l'EXO6 suona perfettamente bene, come un'auto da corsa veloce ma sospettosamente ecologica. Lo dice un tizio che ascoltava i suoni dei motori delle moto sui CD distribuiti dalle riviste di motociclette, quindi so come dovrebbe suonare il personaggio, e questo è piatto. La voce robotica dell'equipaggio gestisce il GPS e lo stato del veicolo, segnalando principalmente distanze, danni e bassi livelli di carburante, mentre la musica nei menu e prima delle gare è ancora più atmosferica.

La grafica è perfettamente a posto. I tracciati non sono esattamente vivaci, ma fanno il loro lavoro con buona varietà, e le auto si muovono in modo che ispira fiducia e dà un senso di simulazione fisica.

E poi c'è la parte nerd. Definirla un vero simulatore è un po' esagerato, quando un'auto a trazione anteriore si rialza sulle ruote posteriori e la configurazione predefinita è l'unico modo per evitare di ribaltarsi. È un po' come giocare a bowling con le guardie di pista: finché non sconvolgi l'equilibrio, il gioco si sposta bene, ma la libertà è un'illusione. A proposito, nel gioco sono stato battezzato Juha Koski, e no, lo studio non è finlandese, ha sede ad Adelaide, ma è un bel omaggio ai "Flying Finns" del rally.

Ora veniamo alla domanda fattuale che avevo promesso di risolvere: un motore a combustione interna può funzionare su un pianeta alieno senza ossigeno? La risposta è no. Un motore a combustione interna standard ha bisogno di ossigeno come ossidante, e sulla Luna - dove il gioco stesso dice che la densità dell'aria è zero - non c'è ossigeno atmosferico con cui bruciare. Dovrebbe portare un proprio ossidante, come un razzo, solo per muoversi, e nel vuoto nessun suono si propaga comunque verso l'esterno. Il gioco, va detto chiaro, attuisce il motore sulla Luna (un bel cenno di sorpresa), ma il rombo è ancora presente. Per un titolo che si definisce brutalmente realistico, è un piccolo difetto, con un luccichio negli occhi.

Sono sinceramente colpito che uno studio composto da tre persone sia riuscito a mettere insieme tutto questo pacchetto in una versione originale e innovativa del rally. È nel gameplay che davvero brilla: la sensazione della guida e le meccaniche che elevano il gioco, in particolare in EXO4 ed EXO6. Il loro errore più grande, secondo me, è nascondere gli attrezzi più divertenti dietro un indicatore del carburante avaro e presentarli come attrezzature di emergenza. C'è un altro livello da raggiungere, ma il gioco non arriva del tutto fino in fondo.

Il valore risiede quasi interamente nell'esperienza di gioco, poiché il valore di rigiocabilità è debole. Se hai qualche soldo da spendere e ti va di provare qualcosa di unico, come una efemerida che, con un po' di fortuna, potrebbe sopravvivere una settimana, allora questo è il gioco che fa per te. Se stai cercando qualcosa a cui aggrapparti nel lungo periodo, probabilmente non è questa la soluzione giusta. L'unica cosa che potrebbe prolungarne la vita è se emergesse una scena esports intorno al gioco, ma lo considero improbabile. Va detto che c'è un volante e una visuale in prima persona, ma entrambi sono troppo poco pratici per sostenere una scena competitiva: controllare i propulsori con il volante è già un'impresa; La visuale in prima persona è la prospettiva sbagliata quando l'auto fa una tripla capriola e cerchi di salvare l'atterraggio, e soprattutto, guidi più lentamente in quel modo.

Un pianeta che può portare a un carattere irascibile.

Nota: Questa recensione si basa sulla versione che ho giocato fino a metà giugno. Dal periodo di test, il gioco ha ricevuto due aggiornamenti (15 e 25 giugno) che hanno affrontato diverse mie preoccupazioni, tra cui suoni rinnovati dei veicoli e nuovi suoni del motore UTV, un nuovo browser rally online con filtri per trovare le gare e la possibilità di personalizzare regole come i riavvii indipendentemente dal livello di difficoltà. Non ho testato questi aggiornamenti, quindi questa recensione riflette il gioco com'era prima.