Fallout 76 raggiunge i 23 milioni di giocatori - Ma non aspettarti ancora il crossplay

HQ

Il direttore creativo di Fallout 76 Jon Rush e il produttore capo Bill LaCoste hanno rivelato in un'intervista con Insider Gaming come stanno andando le cose per il titolo multiplayer Fallout 76. Nell'intervista, hanno menzionato che il numero di giocatori è aumentato e attualmente si aggira intorno ai 23 milioni. Una base di giocatori in crescita è un segnale positivo per Fallout 76, ma vale la pena notare che i giocatori sono distribuiti su tutte le piattaforme su cui il gioco è disponibile; I giocatori PC giocano spesso insieme, così come i giocatori PlayStation e Xbox. Ciò ha sollevato la questione della possibile introduzione del crossplay nel gioco.

"La gente ci chiede sempre che... E la cosa per noi, è stata più una sfida tecnica per noi essere in grado di farlo. Non è che non ci pensiamo, ci pensiamo spesso... Ma, nel complesso, al momento non ci sono piani reali per introdurre il crossplay, ma sicuramente ci viene chiesto di prenderlo in considerazione molto spesso, quindi lo facciamo. Forse in futuro".

Fallout 76 ha ricevuto aggiornamenti regolari dei contenuti, inclusa la più recente espansione principale, Gone Fission. Tra le molte altre aggiunte, questo aggiornamento ha introdotto la pesca come nuova meccanica di gioco. Sin dalla sua uscita, i giocatori sono stati in grado di utilizzare canne da pesca con esche per catturare i pesci, che possono poi essere utilizzati come materiali di fabbricazione in altre parti del gioco.