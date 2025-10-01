Fallout 76 svela la prossima espansione, Burning Springs

HQ

Qualche settimana fa abbiamo partecipato a un'anteprima media privata da Bethesda, dove ci sono state mostrate due grandi novità: la prima è che Fallout 76 espanderà i confini della sua mappa degli Appalachi con una nuova grande espansione, e la seconda è che rende la serie Prime Video canonica nel suo universo.

Burning Springs, questo il nome del contenuto in arrivo, è ambientato in quello che era noto come Ohio pre-guerra nucleare, e ci porterà attraverso una nuova landa desertica popolata da nuove fazioni assetate di sangue e potenti Sanguinariani. Sarà il più grande aggiornamento del gioco dal 2020 e conterrà una storia avvincente sui culti dell'Uomo Falena, un re predone supermutante, nuovi eventi, laboratori, predoni e persino creature un tempo ritenute leggendarie e ora molto reali.

È stata aggiunta anche una nuova modalità cacciatore di taglie che, sorpresa! Sarà introdotto nientemeno che dal Ghoul della serie Fallout su Amazon Prime Video, e per il quale lo stesso attore Walton Goggins ha registrato le sue battute di dialogo. Questo di fatto rende l'adattamento televisivo canonico ufficiale per l'universo videoludico di Bethesda, anche se resta da chiarire quale decisione sul futuro del Mojave abbiano preso come canone dopo Fallout New Vegas, dato che la serie Prime Video è più avanti nella cronologia.

Comunque sia, sapremo molto presto la data di uscita di Fallout 76: Burning Springs, che arriverà su tutte le piattaforme a dicembre. Avremo maggiori dettagli durante il Fallout Day del 23 ottobre.

Pronto a tornare in Appalachia?