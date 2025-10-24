HQ

I recenti film di Fast & Furious sono stati un sacco di sciocchezze e i giochi non sono davvero migliori, con Fast & Furious Crossroads (Slightly Mad Studios, 2020) che ne è un buon esempio. Tuttavia, questo non sembra aver impedito a Cradle Games di portare sulle console domestiche un gioco arcade correlato di qualche anno fa.

Fast & Furious: Arcade Edition salta i personaggi del film e si concentra esclusivamente sulle corse automobilistiche. Non c'è una trama coerente e il gioco nel suo complesso è composto da missioni individuali che seguono gli eventi del film, dalla cattura di una cassaforte all'esplosione di un missile. Qualunque sia la missione, il gioco la trasforma in una corsa attraverso un campo pieno di pericoli, che deve essere completata prima dello scadere del tempo assegnato.

Annuncio pubblicitario:

In una svolta divertente e contraddittoria, la missione viene sempre gestita in gruppo ma, nonostante le urla degli amici che avvertono dei pericoli, questi altri membri del gruppo cercheranno di incunearti fuori pista e impedirti di progredire durante il viaggio. Se un giocatore non finisce primo prima degli altri membri del suo gruppo, il gioco è finito, anche se c'è ancora tempo sull'orologio. Tuttavia, anche questo non ha importanza, poiché il gioco continua al livello successivo a prescindere. Infatti, se il giocatore sceglie il single player o il duello a schermo diviso, identici in termini di gameplay, il gioco proporrà le stesse sei tracce in successione, senza la possibilità di interrompere il gioco e tornare al menu, anche per modificare le impostazioni. Per fare ciò, non riuscivo a pensare ad altro modo che tornare al desktop, chiudere il gioco e riavviarlo.

Fast & Furious: Arcade Edition è girato da dietro l'auto, offrendo un'ampia visuale della pista che si sta percorrendo. Questo è utile, poiché le auto sono ridicolmente veloci (il video promozionale del gioco presenta molti rallentamenti). La maggior parte degli ostacoli e delle sottigliezze dei tracciati sono memorabili solo dopo diversi round di gioco, poiché i tuoi occhi si abituano alle corse innaturali. È come guardare Fast & Furious in avanti veloce nelle tue ruote calde.

I creatori devono aver pensato che una velocità sufficiente non richieda molto controllo dell'auto, perché la manovrabilità del gioco è più che terribile. L'auto è controllata dal servosterzo, dall'acceleratore, dal freno e dal turbo. Uno dei pulsanti del controller è dedicato alla modifica della musica. Il controllo laterale dell'auto è così sensibile che anche il minimo tocco sbatte immediatamente l'auto contro il muro più vicino, anche su una strada diritta. Non c'è bisogno di preoccuparsi dei freni, poiché si continua ad andare avanti quasi senza rallentare, anche se si sta girando lateralmente su dissuasori di cemento o si sta andando a sbattere contro un muro. Il gioco fa persino sfrecciare le auto in aria fino a raggiungere qualcosa di cemento sotto i pneumatici, se, ad esempio, un salto da una montagna a un ponte non è stato all'altezza.

Annuncio pubblicitario:

Puoi anche fare alcuni trucchi nella tua auto. Un doppio tocco sull'acceleratore fa oscillare momentaneamente l'auto, apparentemente aggiungendo alla corsa lo stesso suono letterale "wrum wrum" indipendentemente dall'auto selezionata. Allo stesso comando, l'auto fa rotolamenti verticali in aria, nemmeno intorno al suo centro, rendendo ancora più sciocca una funzione già ridicola. A peggiorare le cose, la funzione non sembra servire ad alcuno scopo oltre all'appeal visivo. Un comando turbo separato funge da spinta extra per un inchino più lungo. Questa funzione ha dovuto essere appresa in parte per fortuna, poiché le impostazioni indicavano solo di "premere un pulsante" per attivarla. Quindi il pulsante non è stato esplicitamente menzionato nei menu, ma è stato rivelato nella foga del gioco. Tuttavia, la funzione ha poca rilevanza per il gioco, poiché invece del tipico effetto elastico, i cosiddetti avversari in Fast & Furious: Arcade Edition rispondono alla velocità del giocatore esattamente come se fossero incollati alla carrozzeria di un'auto. Arrivare primo sembra essere più in balia del talento dell'IA che delle tue abilità di guida.

I percorsi di guida sono deliziosamente vari e dettagliati. Numerosi pericoli, trappole dinamiche, scorciatoie e percorsi segreti conferiscono al gioco un'atmosfera più grande della vita, che ricorda l'eccellente Split/Second: Velocity (Black Rock Studio, 2010). Ma mentre Split/Second: Velocity era un gioco di alta qualità e impressionante, Fast & Furious: Arcade Edition non lo è. La grafica del gioco sembra troppo vecchia di decenni. I modelli e gli ambienti sono ragionevolmente chiari, ma le texture sono abbastanza semplici e non vengono utilizzati effetti o luci moderne. Il ritmo veloce fa molto per perdonare gli scarsi risultati tecnici, ma sì, questo pasticcio ricorda più i giochi di slot dei primi anni 2000 che la qualità delle console del 2025. Almeno il gioco gira a un ritmo vertiginoso su Xbox Series X, anche in multiplayer a schermo condiviso, e non richiede molto tempo per caricarsi.

Gli effetti sonori del gioco sono sorprendentemente generici e noiosi. Indipendentemente dall'auto con cui scegli di giocare, sentirai ringhii molto simili, se non uguali, del motore e del turbo. C'è un po' di tintinnio metallico nelle collisioni, ma la variazione è minima. L'atmosfera è creata dai ritmi elettronici scattanti, uno per ogni livello. Anche se è possibile passare da una canzone all'altra nel bel mezzo di una corsa, la musica diventa rapidamente familiare.

Anche se non ci si può aspettare un'esperienza di gioco molto profonda da un gioco di slot, e il tema di Fast & Furious crea una certa dose di attesa, non ero ancora pronto per questo risultato. Non bastava che meccanicamente Fast & Furious: Arcade Edition fosse uno sbadiglio esagerato, ma quando il gameplay e la narrazione del gioco non hanno davvero alcuna logica, figuriamoci molto senso, non so cosa stessero pensando i creatori. Certo, il gioco offre qualche risata, soprattutto quando si gioca con un amico, ma quando il contenuto viene giocato in meno di 20 minuti, il prezzo relativamente economico di circa 25€ non sembra giusto.