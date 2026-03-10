Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

HQ

Devo ammettere che ero un po' apprensivo la prima volta che mi sono seduto a giocare al remake di Fatal Frame II: The Crimson Butterfly. L'originale, che non ho mai potuto giocare, ha uno status quasi mitico come uno dei giochi più spaventosi mai realizzati. Neil Druckmann ha detto a MCV nel 2015 di considerarlo "l'esperienza più spaventosa in qualsiasi mezzo", e le anteprime uscite un mese fa suggerivano fortemente che il remake sia altrettanto terrificante.

Ma la paura è una cosa strana. Come l'umorismo, è incredibilmente soggettivo, e rispetto a Silent Hill f dell'anno scorso, che mi ha davvero colpito, non ho mai trovato il villaggio di Minakami e i suoi fantasmi particolarmente terrificanti. In parte perché gli spiriti trasparenti non sono uno dei miei punti sensibili, ma anche perché la meccanica centrale del gioco, dove usi una misteriosa telecamera per esorcizzare gli spiriti, mi ha indurita costringendomi letteralmente ad affrontare le mie paure.

Ma torniamo un po' indietro. Il paragone con Silent Hill f mi è ovvio. Quando la serie Fatal Frame debuttò nel 2001, i suoi parenti più famosi, Resident Evil e Silent Hill, si erano già stabiliti da tempo in città americane più grandi e più piccole e traevano ispirazione dall'horror western con Romero e Lynch. Fatal Frame, invece, è puro J-horror dall'inizio alla fine, con il suo focus sul folklore giapponese e sulle piccole comunità di villaggi, un approccio che anche Silent Hill f, essendo il primo della serie, ha avuto grande successo.

Perciò, è difficile non avere in mente il brillante gioco di Konami e, inizialmente, non è un paragone che funziona bene per il remake di Koei Tecmo. Mentre Silent Hill ha effettivamente ambientato la scena e presentato elegantemente la situazione di Hinako, il modo in cui le gemelle Mio e Mayu vengono portate nel villaggio infestato di Minakami risulta confuso perché non veniamo davvero presentate a loro prima che improvvisamente si ritrovino nel mezzo di un conflitto che coinvolge rituali segreti e classici sacrifici verginali.

Ma anche se l'inizio non mi ha catturato, la storia è riuscita lentamente ma inesorabilmente a trascinarmi sempre più in profondità sotto la superficie del villaggio, svelando i segreti affascinanti che Minakami custodisce. Le cutscene del gioco sono indubbiamente troppo rigide per servire davvero come punti salienti drammatici, ma comunque la storia funziona comunque.

Scopriamo abbastanza in fretta cosa sta succedendo, dopodiché gli strati vengono svelati a un ritmo ragionevole. Funziona perché conosci il tuo scopo e il contesto generale, ma allo stesso tempo sei curioso di entrare nei dettagli e ottenere risposte concrete su cose a cui inizialmente si accenna solo vagamente.

Perché Mayu è quasi stata trascinata dal piccolo ruscello dove la incontriamo fino alla città fantasma? È posseduta da uno spirito? Qual è il rituale che si svolge in città? Da cosa dovrebbe proteggerlo? E infine, cosa è andato storto da quando la popolazione di Minakami ora è composta quasi esclusivamente da fantasmi?

C'è molto misticismo affascinante e occultismo spaventoso, ma anche una linea tematica ricorrente in cui la dualità è al centro della scena. Sotto questo aspetto, la mitologia e la narrazione si appoggiano molto a Silent Hill, e il tono generale è anche molto simile a quello di Silent Hill. I traumi vengono scavati e affrontati, e non aspettarti che l'umorismo alleggerisca l'atmosfera. È fatto per far male.

Come ambientazione, Minakami riflette questo in modo esemplare. Fatiscente e avvolta nell'oscurità, sembra progettata per succhiare la felicità di chiunque la visiti, ma quando la luna spunta e illumina le canne in un campo, si intravedono piccoli scorci della bellezza che un tempo possedeva la città. Ciò che manca in dimensioni, lo compensa con ricchi dettagli, specialmente quando si entra in edifici che vanno da piccole capanne a enormi ville. La Casa Kurosawa è particolarmente impressionante per la sua architettura altrettanto intricata e credibile, dove si aprono scorciatoie mentre meccanismi troppo elaborati creano enigmi del tipo che ci si aspetterebbe da Resident Evil o Silent Hill.

Ho menzionato le due serie più volte, e Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake si integra bene con la classica tradizione del survival horror con cui le due serie più famose sono sinonime. Il percorso verso la verità è lastricato con un misto di esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimento, ma mentre i primi due elementi funzionano come lo richiede il genere, è proprio nel secondo che Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake prende la sua strada.

All'inizio del gioco, Mio trova una strana telecamera, la Camera Obscura, che si rivela in grado di scacciare i fantasmi scattando loro una foto. Le immagini sfocate del lato posteriore del fantasma non causano molti danni, mentre un primo piano nitido del volto manda rapidamente lo spettro malvagio nella vita successiva. Questo ti costringe ad affrontare le tue paure, cosa che può sembrare spaventosa, ma per me ha rapidamente portato a desensibilizzazione dovuta all'esposizione frequente. Come tutti sappiamo, le cose più spaventose sono quelle che non puoi vedere, e anche se i fantasmi sono trasparenti, non basta a renderli spaventosi. Un'eccezione è l'invulnerabile Kusabi, una creatura nata da una sofferenza intensa che ti insegue di tanto in tanto in modo classico. Come sempre, introdurre un nemico di cui non puoi liberarti funziona bene, ma vorrei che le sequenze di fuga non fossero così semplici come sono.

In sostanza, il sistema di combattimento basato sulla telecamera è in realtà meno esoterico di quanto si possa credere, perché si tratta ancora di puntare e sparare, preferibilmente colpire la testa. E i diversi tipi di film e filtri sono fondamentalmente come armi diverse. Detto ciò, è comunque un modo fresco di costruire un sistema di combattimento, e ci sono in realtà molti elementi da considerare. Ad esempio, certi tipi di pellicola si ricaricano più velocemente di altri, e se hai il coraggio di scattare una foto all'ultimo momento, questo infligge danni extra. Anche se penso che i combattimenti tendano a prolungarsi un po' troppo, sono rimasto sorpreso da quanto possa essere soddisfacente aprire un fantasma per una serie di attacchi "gratuiti" che non richiedono né rullini di film né ricarica, e la telecamera è un colpo tematico di genio, come i fantasmi ovviamente non possono. essere danneggiato nel modo normale.

La Camera Oscura è utile anche fuori dal combattimento, poiché i filtri sopra menzionati hanno tutti una funzione speciale. Uno, ad esempio, può aprire passaggi segreti se ricrei un'immagine specifica, mentre un altro può vedere attraverso i muri e rivelare fantasmi prima che loro ti vedano. In questo modo, la telecamera è intrecciata in quasi tutto ciò che fai - combattimento, risoluzione di enigmi ed esplorazione - e si afferma come una pietra angolare piuttosto che come un espediente che avrebbe potuto essere in mani meno abili.

Per quanto posso capire, la funzione della fotocamera è molto simile a quella dell'originale, ma Koei Tecmo si è allontanata dagli angoli statici a una prospettiva più moderna "sopra la spalla", e hanno implementato la possibilità di tenere la mano di Mayu. Questo avrebbe dovuto essere incluso nell'originale, ma gli sviluppatori non sono riusciti a farlo funzionare correttamente all'epoca. Per essere davvero duro, direi che ancora non riescono davvero a farlo. Adoro l'idea, che ricorda ICO, ma sono meno entusiasta dell'esecuzione. Lascia che ti faccia un esempio. Quando Mayu esce da un nascondiglio, si rivela la più calma delle due, il che comporta un'attesa considerevole, e quando finalmente le prendi la mano, spesso le due devono essere girate in modo goffo. Nel complesso, i comandi sono macchinosi, forse perché ci sono semplicemente troppe animazioni, il che rende il gioco meno reattivo di quanto si potrebbe sperare.

Se posso riportare Silent Hill F nella discussione, Hinako non aveva peso, ma non ho mai avuto difficoltà a controllarla. A volte sì, anche se le azioni che compio sono piuttosto basilari. Nella difesa di Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake, quasi mai sono i comandi macchini a portare alla schermata di game over, ma sarebbe stato bello se esplorare Minakami fosse stato un po' meglio. Sarebbe stato anche bello se lo stato tecnico fosse stato un po' più solido. Il frame rate è piuttosto incostante e, anche se giocavo su PlayStation 5, il gioco era sorprendentemente lento a caricare il salvataggio all'avvio e dopo una morte.

Ho iniziato con un modesto vanto nerd che Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake mi ha spaventato meno di quanto temessi (sperassi?), ma lasciate che la cronache sia ancora presente che ha ancora qualche buon trucco nella manica. Quando apri lentamente (qui il ritmo lento funziona) una porta e ti trovi davanti a una donna con la testa a metà tagliata, il corpo ti fa tremare, e poi la dannata città in tutta la sua desolazione diventa un posto inquietante.

Avrei voluto che Koei Tecmo avesse stretto un po' i comandi e il ritmo, perché può essere un po' fastidioso aspettare 10 secondi che Mayu passi lentamente attraverso la sua routine di animazioni o essere costretta a un duello di cinepresa di cinque minuti perché non hai avuto abbastanza delle buone bobine del film. In questi momenti, Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake è più noioso che spaventoso. Detto ciò, offre comunque un mondo, un'atmosfera e una storia coinvolgenti. Il destino di Minakami e dei suoi abitanti è tragico ma affascinante, e viene approfondito nelle nuove storie secondarie che rafforzano solo la narrazione. Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake ha certamente i suoi difetti, ma riesce anche a mostrare a un giocatore non esperto come me perché la serie si sia guadagnata il suo posto nella storia dell'horror, anche se non riesce a competere con le ultime novità dei suoi famosi parenti.