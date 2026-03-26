Festeggia i 20 anni di Hannah Montana alloggiando nella casa sulla spiaggia del personaggio Disney a Malibu

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Nel corso degli anni, Airbnb ha offerto ogni sorta di case per gli ospiti originali e insolite che permettono a pochi utenti di soggiornare in luoghi a tema ispirati a mondi fittizi iconici. C'è stata una casa paludosa di Shrek, una versione della villa degli X-Men, la casa di Edna Mode da Gli Incredibili, persino la piccola culla di Polly Pocket. Ora, con il ventesimo anniversario all'orizzonte, tocca a Hannah Montana.

Per celebrare due decenni del personaggio Disney più famoso di Miley Cyrus, Airbnb ha offerto l'opportunità di soggiornare nella casa sulla spiaggia di Hannah Montana a Malibu. Sì, potrai vivere il meglio di entrambi i mondi in una casa piena di abiti eccentrici, arredamento d'interni discutibile e un semplice salto dall'oceano.

Ci viene detto che la casa offre un "armadio leggendario", vista sull'oceano e una spiaggia sul retro, un palco karaoke per esibirsi o rilassarsi e guardare gli episodi di Hannah Montana su un grande schermo, oltre a "dettagli di design e tocchi nostalgici ispirati al mondo di Hannah".

La casa è disponibile per prenotazioni tra il 6 e il 16 aprile e offre spazio fino a quattro ospiti per soggiorno, con soggiorni della durata di una notte ciascuno.

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Resteresti a casa di Hannah Montana?