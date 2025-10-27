Festeggia i 25 anni di Halo partecipando all'Halo Fest di Seattle il prossimo inverno

HQ

Il prossimo anno sarà molto importante per i fan di Halo, poiché è il 25° anniversario della serie sparatutto, qualcosa che viene celebrato con un remake della campagna di Halo: Combat Evolved e forse anche qualcos'altro...

Ma non sarà tutto, visto che Halo Studios ha rivelato l'Halo Fest, un evento che si svolgerà nell'inverno del 2026 a Seattle e sarà composto da un evento di tre giorni che comprende una convention e un concerto.

L'annuncio dell'evento spiega: "Se ami la musica e ogni volta che vedi un sassofono pensi ad Halo 3: ODST - Halo Fest ti dà il benvenuto. Se ami tutte le forme di multiplayer, comprese quelle cooperative e competitive, Halo Fest ti dà il benvenuto. E se la comunità in generale è una parte importante del motivo per cui continuate ad amare questo franchise, l'Halo Fest vi dà il benvenuto".

Halo Fest si svolgerà tra l'11 e il 13 dicembre, con il concerto che si terrà l'11 e porterà i festeggiamenti al Benaroya Hall della città per un evento "completo" che presenterà "25 anni di colonne sonore iconiche che hanno avuto un ruolo nel rendere Halo la pietra di paragone culturale che è oggi". Tutto questo sarà eseguito dal Seattle Symphony.

Per quanto riguarda la convention, questa si estenderà poi il 12 e il 13 al Seattle Convention Center e sarà il "pellegrinaggio annuale per l'intera comunità" dove possiamo aspettarci "Community Stage, doppiatori presenti, concorso di cosplay, incontri e altro ancora".

Sei interessato a partecipare Halo Fest l'anno prossimo?

