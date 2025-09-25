Festeggia Little Nightmares 3 con una nuova serie di fumetti ambientata in un mondo inquietante

HQ

Quest'anno, Little Nightmares 3 dovrà fare un sacco di lavoro quando si tratta di giochi horror che verranno lanciati nella stagione più spaventosa dell'anno. Poiché Silent Hill f e Cronos: The New Dawn, ad esempio, sono già qui, il threequel di Supermassive sarà uno dei pochi grandi titoli horror che debutteranno effettivamente a ottobre.

Quindi, per celebrare questo avvenimento, perché non entrare in un po' di coma Little Nightmares a ottobre, non solo giocando al gioco in arrivo, ma anche accaparrandosi un nuovo fumetto basato sul franchise.

Lanciato quasi lo stesso giorno del gioco, questo fumetto si estende su tre numeri ed è noto come Little Nightmares: Descent to Nowhere. Per quanto riguarda la trama, ci viene detto quanto segue:

"Zitto, una timida ragazza muta si risveglia in una cella di prigione. Nel disperato tentativo di fuggire, fa amicizia con un altro prigioniero, Mono, che capisce questo mondo molto meglio di lei, dovranno trovare la via d'uscita da un dungeon molto oscuro.

Myra è una detective stremata dalla vita che incontra qualcuno che riaccende la sua voglia di fare la differenza. Riprendono a indagare su casi irrisolti di bambini che scompaiono anno dopo anno senza lasciare traccia".

La serie a fumetti è scritta da Lonnie Nadler con i disegni di Dennis Menheere, e il primo numero arriva l'8 ottobre, il secondo il 5 novembre e il terzo non è chiaro ma probabilmente a dicembre.

Dai un'occhiata alla copertina del fumetto qui sotto.

