File musicali di Sonic R scoperti in Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Sembra che ci fossero piani - o forse ci sono ancora piani - per includere musica dal primo gioco di corse di Sonic in Sonic Racing: Crossworlds. Stiamo parlando di Sonic R, che è stato rilasciato esclusivamente per il Sega Saturn nel 1997. Era considerato una pietra miliare tecnica che metteva alla prova Mario Kart 64 in molti modi, ma era piuttosto disomogeneo in termini di gameplay.

I dataminer hanno trovato file musicali con nomi chiaramente collegati a Sonic R in Sonic Racing: Crossworlds. Tuttavia, questi sono scomparsi nell'aggiornamento 1.2.2, e ora non è chiaro se sia stato un errore, se Sega abbia semplicemente cambiato idea, o se siano stati aggiunti prematuramente. Considerando che Sonic the Hedgehog (sia il gioco che il personaggio) compiranno 35 anni nel 2026, potrebbe essere una sorpresa che Sonic Team e Sega hanno in serbo per celebrare il riccio. Ovviamente, questa è pura speculazione da parte nostra.

Una delle canzoni presenti nella lista è il successo Super Sonic Racing, che è diventato una sorta di cult. Mentre aspetti che (forse/forse no) appaia in Sonic Racing: Crossworlds, puoi goderlo su Spotify e YouTube (qui sotto), tra gli altri posti.

<social>www.youtube.com/watch?v=qoNHGngO65U</social>