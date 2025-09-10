Firefighting Simulator: Ignite

HQ

Probabilmente non capita molto spesso di imbattersi in un simulatore sull'essere un vigile del fuoco. Tuttavia, esiste proprio come pochi altri sull'essere un agente di polizia o un autista di ambulanze. Sarò completamente onesto sul fatto che anche io raramente vengo a simulazioni antincendio nel mio lavoro per Gamereactor. Non ho nemmeno un background come vigile del fuoco, tuttavia, spero di poter ancora sottolineare i punti di forza e gli svantaggi del titolo. Questo è un sequel di Firefighting Simulator: Squad e, come il suo predecessore, è una simulazione più spensierata di spegnere gli incendi in buona compagnia.

Per cominciare, va detto che affrontare la tua prima missione è piuttosto coinvolgente. I grilli ruggiscono, vieni accolto da una casa in fiamme e, seguendo immediatamente le istruzioni, devi soccorrere una persona e spegnere l'incendio. Hai anche altri tre vigili del fuoco ad aiutarti, controllati dal computer o dagli amici su Internet. Si tratta quindi di un gioco cooperativo nello stile di Sea of Thieves o Super Market Simulator. Tutti possono fare tutto, ma è quando si coordinano i propri sforzi che tutto fila liscio.

Creare il tuo pompiere è un processo abbastanza semplice con alcune opzioni. Man mano che completi le missioni e guadagni medaglie, sblocchi più tute e cappelli.

Ho scoperto abbastanza rapidamente che la normalità era abbastanza facile anche con i lettori controllati dal computer. Questa non è una critica al set-up in quanto è possibile alzare il livello di difficoltà di un ulteriore gradino. In quella modalità di gioco, a nessuno è permesso morire e può diventare molto difficile nelle ultime missioni. La mia opinione è che manchi un'opzione che posso personalizzare da solo. Al momento non ci sono vie di mezzo che creino problemi se è troppo facile o troppo difficile. Un altro aspetto del livello di difficoltà è che tutto è cronometrato e più velocemente ed efficientemente completi ogni missione, più è probabile che tu ottenga una medaglia di bronzo, d'argento o d'oro. Questi sbloccano costumi, nuovi camion dei pompieri e altro ancora. Questo concetto funziona abbastanza bene, anche se il materiale sbloccato è alquanto limitato. Puoi anche essere giudicato per essere andato ai fuochi nel più breve tempo possibile. Se non ti piace guidare verso le missioni, questo può essere saltato. Lo svantaggio è che perdi l'opportunità di sbloccare alcune cose.

Ci sono sia missioni secondarie che missioni principali, queste sono selezionate su una mappa nella caserma dei pompieri e possono essere completate quando vuoi. Pertanto, non c'è fretta prima di attivare la missione. Una volta accettata una missione e arrivati sul posto, si dispone di attrezzature che si possono ritirare direttamente dall'autopompa. Alcune di queste cose sono simulate, ad esempio è possibile avvitare le manichette antincendio, ottenere asce o seghe e possibilmente un piede di porco. Puoi anche scegliere tra acqua naturale o schiuma a seconda del fuoco e devi sempre usare gli strumenti giusti nel modo giusto. Quando il lavoro è finito, basta entrare nell'autopompa e tutti i tubi, le attrezzature e le altre cose si teletrasportano magicamente all'autopompa. Ho sentito che, sebbene abbia risparmiato tempo non dover ritirare l'attrezzatura, mi è sembrato un po' sciocco non simulare anche questo aspetto. Questo è il mio grosso problema con il titolo, vuole essere sia un simulatore che qualcosa di più spensierato allo stesso tempo.

La modalità allenamento ti getta letteralmente nel fuoco.

Quando si tratta della simulazione, è chiaro che alcune cose hanno la priorità su altre. Uno di questi aspetti è la decisione che ti viene offerta di scegliere se andare al fuoco o saltare quella sequenza. Puoi anche scegliere se tornare alla caserma dei pompieri una volta completata la missione o teletrasportarti direttamente lì. È possibile scegliere di eseguire alcuni aspetti della simulazione, ma non tutti gli aspetti della chiamata. Va detto però che io capisco e mi piace l'impostazione, avere delle scelte ti permette di scegliere come sarà la tua esperienza. Semmai, la libertà di scelta è l'essenza delle simulazioni. Allo stesso tempo, non dormi, non aspetti la sveglia o indossi la tua attrezzatura. Scegli tu quando uscire per le missioni e a quel punto hai già indossato tutta l'attrezzatura. Non devi mai usare il palo del fuoco come forma di meccanica di gioco, il che è deludente. Mi aspetto un po' più di simulazione quando il titolo ha la parola simulatore nel nome.

È chiaro che gli sviluppatori hanno cercato di creare un'esperienza memorabile. Il fumo copre la maschera antigas, gli incendi si propagano, i tetti crollano e i civili chiedono aiuto. Sebbene lo studio sia noto per lo sviluppo di Construction Simulator, questa è una professione entusiasmante, raramente rappresentata nel medium. Sono impressionato da quanto siano indipendenti i tuoi compagni controllati dal computer. Loro fanno quello che tu non fai e tu puoi impostare i loro comportamenti, o dare ordini ai vigili del fuoco come se stessi giocando a Rainbow Six. Sfortunatamente a volte possono rimanere bloccati e non riuscire a eseguire le tue istruzioni dirette, allo stesso tempo sono fantastici se possono semplicemente andare in giro e correre la loro gara. Ho finito per fare ciò che i miei vigili del fuoco controllati dal computer non hanno fatto.

Salvare i civili è un must se vuoi ottenere buoni voti per il tuo lavoro. Devi anche spegnere gli incendi, il che significa che è bello essere più di un vigile del fuoco in ogni missione.

Quando tutto funziona, non ti interessano le animazioni piuttosto deludenti, la breve distanza di caricamento degli oggetti e la vecchia grafica. Sfortunatamente, è chiaro che questa non è una produzione ad alto budget. Non ha un bell'aspetto e non sempre scorre molto bene. Mancano le animazioni e il doppiaggio lascia molto a desiderare. I suoni sono accettabili con una buona pressione e altri effetti sonori accettabili. La musica è perfettamente ok e fa il suo lavoro nel cercare di creare un senso di stress e mancanza di tempo. Questo è un po' un peccato perché con il giusto budget, la musica e anche le chiamate d'allarme potevano essere notevolmente più avvincenti e coinvolgenti, le situazioni avrebbero potuto essere ancora più vivide, con animazioni migliori e civili che cercano di sopravvivere all'inferno in fiamme.

Quello che otteniamo invece è qualcosa di simile a Police Simulator: Patrol Officers. Offre un sacco di "jank", ma è fondamentalmente un gioco piuttosto interessante. Sfortunatamente, i difetti erodono l'esperienza complessiva e quella che avrebbe potuto essere un'ottima simulazione sullo spegnimento degli incendi offre invece problemi che mi tirano fuori dall'esperienza più e più volte. Ciò è dovuto a tutte le carenze tecniche e alla mancanza di drammaticità avvincente. Non c'è vita sulla scena, nessuna persona che reagisce, nessun giornalista in lontananza o persone che cercano di uscire dagli edifici. Tuttavia, le persone che non sono incoscienti possono essere portate in salvo con la semplice pressione di un pulsante e obbediscono sempre alle istruzioni. Nel bene e nel male, sono più robot che persone. In tutta onestà, probabilmente non vorrai inseguire persone urlanti in preda al panico. Allo stesso tempo, queste libertà e limitazioni sono un problema se lo chiami simulatore. Sebbene il titolo simuli fuoco, fumo, danni, equipaggiamento di auto e altre cose buone, la stessa cura manca in altre parti del prodotto.

Nessuna caserma dei pompieri è completa senza uno di questi.

Senza criticare troppo il titolo, mi piace spegnere gli incendi, sfondare le porte, portare le persone dai paramedici e scegliere l'attrezzatura giusta. Apprezzo quanto siano attivi gli alleati controllati dal computer ed è divertente cooperare con i giocatori umani. Offre un approccio più meccanico e il dramma umano ha fatto un passo indietro. Mi rendo conto che i costi possono essere troppo alti e le richieste troppo elevate per il motore di gioco scelto. Allo stesso tempo, mi sarebbe piaciuto vedere un'avventura del genere. Sebbene questo sia in parte finanziato dal Ministero federale tedesco della scienza, della tecnologia e dello spazio, non si tratta di un progetto ad alto budget. Immagina Rockstar che costruisce un gioco del genere seguendo le orme di un piromane, cercando di spegnere gli incendi che si diffondono attraverso gli edifici con sempre più personale di soccorso che arriva sulla scena. Allo stesso tempo, probabilmente aveva perso ciò che rende interessante questa esperienza.

Se si dispone di un computer ragionevolmente capace, questo funzionerà nonostante alcuni problemi con l'ottimizzazione, bug e simili. Se riesci ad accettare la mancanza di un mondo vivido e dinamico con un doppiaggio limitato e un approccio più meccanico, va bene. La propagazione del fuoco e il numero di civili sono facili da tenere sotto controllo tramite un tassametro. C'è una certa varietà nelle missioni principali e gli edifici variano in dimensioni e complessità. Nonostante i difetti, mi sono divertito con questo titolo. È un mix tra arcade e simulazione insieme alla sua modalità cooperativa. Tutta l'attenzione è rivolta ai compiti dei vigili del fuoco, meno la compilazione di molti moduli e la partecipazione alle riunioni. Firefighting Simulator: Ignite è un buon tentativo di simulare il lavoro di un vigile del fuoco in caso di incidenti e incendi. Tuttavia, non è altrettanto bravo a simulare il mondo esterno, le reazioni umane e il resto della vita quotidiana del vigile del fuoco.

Una volta scelta la tua missione, devi saltare rapidamente nell'autopompa e raggiungere il fuoco. Una volta lì, dovrai disimballare la tua attrezzatura e iniziare a lavorare per riportare la situazione sotto controllo.