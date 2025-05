Sapete cosa succede quando si prende una manciata di disegni di personaggi incredibilmente generici, una tazza di Rocket League, un pizzico di FIFA, tre cucchiaini di Super Mario Strikers, sei cucchiaini di microtransazioni e un sacchetto di meccaniche di gioco frustranti e pessime e si mescolano tutti gli ingredienti in un assistente domestico, si frulla per quattro ore e poi si lascia riposare nella dispensa per qualche settimana? Poi ottieni Football Heroes League e non è una torta molto ben cotta. Niente affatto, in realtà.

"Sì!" Ho pensato quando Petter ha chiesto se qualcuno voleva recensire Football Heroes League. Non ne avevo mai sentito parlare prima, ma speravo di essere piacevolmente sorpreso da un bel mix tra Rocket League e il normale calcio senza auto. Avendo giocato a FIFA e Rocket League nel corso degli anni, sembrava sicuramente qualcosa in cui affondare i denti. Così, con le mani davanti al computer e alla tastiera, ho iniziato il gioco e ho aspettato di essere incantato e afferrato dall'ennesimo sfacciato simulatore di battaglia simile al calcio, ma tutto quel piacere e quel coinvolgimento erano completamente assenti e il mio umore si è abbassato a una quarta divisione da qualche parte.

Ho vinto! Sì, guarda come sono felice lì nel mezzo tra Bambaka e Destrodid.

Lasciatemi iniziare con la superficialità, è lì che si trova la maggior parte del contenuto. Il design è così blando e generico che sono rimasto congelato davanti allo schermo quando ho visto per la prima volta il gioco in movimento. È chiaro che hanno guardato Fortnite e hanno pensato di emulare la loro ricetta per il successo. Personaggi altamente riconoscibili che le persone pagheranno un bel po' di soldi per vestirsi con abiti e temi diversi. Sfortunatamente, hanno mancato il bersaglio lì, e abbastanza male. A me, che non ho alcuna familiarità con lo sviluppo del gioco, sembra che abbiano chiesto a un bot AI di progettare un personaggio e poi lo abbiano modellato in 3D e lo abbiano inserito direttamente nel gioco. Non sono solo i personaggi ad essere noiosi, generici e chiacchieroni: l'intero gioco ha quel tono in tutto, dai menu ai campi da calcio e il modo in cui i giocatori festeggiano i gol con Fortnite balli con un alto (alto!) fattore di rabbrividimento.

Probabilmente è appropriato descrivere un po' la struttura del gioco e ciò che devi effettivamente fare. Il calcio, tutti sanno cos'è. Calci un pallone in porta e segni. È la stessa ricetta in Football Heroes League, ma è un po' come se gli sviluppatori, Run Games, avessero fatto di tutto per renderla il più appiccicosa possibile. Stucchevole? Stai pensando - e sì, è una domanda giusta. Puoi giocare due contro due o tre contro tre e, sebbene i campi siano relativamente grandi, non c'è una superficie su cui giocare a calcio perché tutti i giocatori premono freneticamente i pulsanti di tiro e ripetono abilità speciali più e più volte in modo che tutto ciò che potrebbe assomigliare al calcio venga gettato da una scogliera e relegato a una semplice melma.

Né è aiutato dal fatto che il controllo è inutilmente difficile da padroneggiare. È certamente possibile padroneggiarlo, ma è difficile trovare la motivazione per vagare anche solo un po' lungo la strada. Ho giocato Football Heroes League sul computer, con mouse e tastiera e non è stata una grande esperienza, in retrospettiva. Durante la corsa, dovresti mirare con il mouse quando passi o spari. L'idea è anche quella di tenere premuto il tasto destro del mouse per dribblare la palla mentre si salta con lo spazio e si corre veloce con il tasto Maiusc. Aggiungi alcuni tasti extra (Q, E e R per la precisione) per ospitare gli attacchi speciali. Un po' di pepe in più viene aggiunto quando spari e devi tenere premuto il pulsante sinistro del mouse del computer abbastanza a lungo per sparare un colpo che non rotola lungo l'erba come una tartaruga senile con i pattini. Se vuoi essere fantasioso, puoi farlo anche tu, ovviamente, premendo alcuni pulsanti qua e là per tamponare la palla in aria. Potrebbe non sembrare difficile, ma poi aggiungi sia i giocatori che gli avversari che fanno di tutto per sabotare anche un tentativo di giocare a calcio vero. Ciò che rende le cose ancora peggiori è che nessuno sta giocando, quindi gli sviluppatori lo hanno riempito di bot che ovviamente non hanno visto Zidane, Messi e Bergkamp giocare a calcio. È un continuo abbandono e... beh, appiccicoso.

Non c'è vita sotto la superficie. L'identità si distingue per la sua assenza.

Allora anche il gioco è scarsamente ottimizzato. Spesso scende a 40-50 fotogrammi al secondo e questo anche se ho un bel computer. Vale la pena ricordare che il gioco viene rilasciato in accesso anticipato e che si spera che Run Games corregga i difetti e migliori il gioco prima che venga rilasciato nella sua forma finale. Anche la grafica in generale non è qualcosa di cui essere orgogliosi. Sono sgranati e c'è un filtro di sfocatura del movimento sul gioco che non può essere disattivato. Con tutte le impostazioni grafiche al massimo, sembra a posto ma cade perché è, ancora una volta, così ridicolmente generico.

Torniamo ancora una volta ai personaggi. Abbiamo cinque eroi del calcio tra cui scegliere e ho pensato di presentarli uno per uno. Per prima cosa abbiamo Jett Kenzo, apparentemente un attaccante letale che può sparare i palloni così forte che i colpi bruciano proprio attraverso gli avversari. Poi c'è Frostine, un centrocampista che può controllare il centrocampo con l'aiuto del ghiaccio. Il terzo eroe si chiama Beckers e anche lei è una centrocampista veloce, veloce e combattiva. Penultimo è Leo, un leone che è anche un difensore, e per di più forte, che spezza facilmente le gambe di ignari calciatori. L'ultimo della fila è Bun-E, che con il suo esercito di conigli robotici crea una difesa impenetrabile. Insieme creano il gruppo di personaggi più generico mai creato, e non è una brutta cosa.

Jett, Frostine e Beckers. Fantastico, molto bello...

Leo e Bun-E. Campionato generico.

Il problema più grande che ho è con Bun-E e i suoi amici coniglietti. Non solo il suo design è chiaramente copiato da D.Va da Overwatch, ma il suo esercito di coniglietti è la cosa più fastidiosa che abbia mai incontrato in un gioco. Le corrono letteralmente intorno nel gioco, aggiungendo ancora più appiccicoso a un gioco già appiccicoso. Come tutti gli altri personaggi, i suoi attacchi speciali sono frustranti in quanto può inviare i coniglietti come missili lungo il campo e aggiungere ulteriormente (!) al pasticcio appiccicoso che è Football Heroes League.

La sensazione che ho è che Run Games abbia affrettato questo gioco per battere il nuovo gioco di calcio di Sloclap - Rematch. Vogliono cavalcare l'onda, l'hype e catturare i giocatori prima che venga rilasciato. Non è andata bene, purtroppo. È sicuramente un peccato perché questo è un genere che potrebbe sicuramente utilizzare più giochi di qualità. Quello che mi sarebbe piaciuto era più spazio, più opportunità di giocare a calcio e meno spazzatura generica. Non identificato e noioso, questo è Football Heroes League in poche parole e spero che Run Games possa mescolare le acque e sistemare il gioco prima che venga rilasciato, ma ad essere onesti non credo che sia possibile senza gettare tutto nel cestino e ricominciare da zero.