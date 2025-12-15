HQ

L'ultima uscita di Skeleton Crew Studio, Forestrike, ha subito attirato la mia attenzione per la sua estetica retrò e stilosa. Eppure, si dimostra rapidamente più di un semplice pixel brwler di picchia, alzando ancora di più le aspettative.

La storia prepara il terreno: l'imperatore delle terre antiche è caduto sotto l'influenza di un sinistro ammiraglio, lasciando il regno in pericolo. Per salvare il suo sovrano e la sua patria, il giovane artista marziale Yu si avventura nel pericolo armato solo degli insegnamenti dei suoi maestri, imparando presto che i soli pugni non lo porteranno alla vittoria.

Forestrike pone grande enfasi sulla narrazione e sullo sviluppo dei personaggi. I dialoghi si svolgono attraverso fumetti, ma questi scambi spesso si trascinano in monotoni divagazioni. Ti ritroverai a desiderare azione mentre sfoglierai infinite riflessioni magistrali e menu delle abilità. Sembra che il gioco trattena il suo elemento più succoso, il combattimento.

Il gameplay di base si svolge in arene a schermo singolo e di lato. Ogni incontro mette Yu contro una serie casuale di nemici, e superarli sblocca la battaglia successiva fino a quando la mappa culmina in uno scontro con un boss. Il movimento è laterale e il combattimento è limitato a quattro tasti d'azione: colpo base, colpo pesante, schivata e uso di oggetti. Man mano che Yu progredisce, impara nuove tecniche, ma non vengono aggiunti pulsanti extra; invece, i giocatori scambiano abilità per adattarsi al loro stile di combattimento preferito.

Essendo un roguelite, Forestrike comporta una curva di difficoltà volutamente punitiva. Qualsiasi illusione di maestria nel kung fu si sgretola rapidamente man mano che vieni abbattuto più e più volte. Eppure qui sta il gancio del gioco, suggerito dal titolo: Yu possiede la capacità di prevedere le battaglie, che si manifesta come una "modalità allenamento". Questi combattimenti di prova rispecchiano incontri reali ma possono essere rigiocati all'infinito indipendentemente dall'esito. È un modo intelligente per provare scenari per ore, se vuoi. Vincere in allenamento non garantisce il successo nel combattimento vero e proprio, ma ti dà una possibilità equa. Perdere in combattimento reale ti riporta al punto di partenza, anche se ora armato delle abilità acquisite lungo il percorso.

Le vittorie fanno guadagnare monete, spendibili nelle locande sparse lungo il viaggio per ricevere aiuto e collezionabili. Yu acquisisce anche nuove abilità dai suoi maestri, come iniziare le battaglie con un punto scudo extra o ottenere energia bonus sconfiggendo nemici disarmati con un'arma. I giocatori possono scegliere quali abilità portare con sé, ma il sistema di menu appare inutilmente complicato. Spesso faticavo a capire la logica dietro l'acquisto, l'upgrade o lo scambio di abilità, e il gioco non l'ha mai spiegata abbastanza chiaramente in mezzo a tutto quel chiacchiericcio.

Visivamente, Forestrike è un trionfo. La sua pixel art atmosferica irradia un caldo fascino retrò, con sfondi a parallasse stratificati che aggiungono profondità ed effetti come fumo e pioggia che valorizzano l'atmosfera organica del mondo. I personaggi sono ispirati al classico cinema kung fu e le animazioni catturano le mosse delle arti marziali con autentico stile. Piccoli dettagli, come primi piani degli occhi di Yu prima della battaglia, rivelano il gusto e l'affetto degli sviluppatori per i film di kung fu. I ritratti dialoghi sono disegnati a mano con stile, adattandosi perfettamente all'aspetto del gioco ma dando ai personaggi personalità e presenza. Su Switch OLED, il gioco gira fluido come un maestro di kung fu che elimina i teppisti di strada, con tempi di caricamento appena percepibili.

Poiché i dialoghi sono solo testuali, il doppiaggio si limita ai ringhi dei nemici e alle risate eccentriche dei maestri maestri eccentrico. Gli effetti sonori sono esagerati in modo da fumetto, perfettamente in linea con il tono del gioco. La colonna sonora, i ritmi percussivi e le melodie di legni aggiungono atmosfera, rafforzando sia l'azione marziale sia l'atmosfera d'avventura leggera delle terre antiche.

Forestrike lascia un'impressione mista. Le sue splendide immagini, la forte atmosfera e le intriganti meccaniche di combattimento inciampano su difficoltà pretenziosa, dialoghi prolungati e una gestione delle abilità poco chiara. Anche il suo aggancio unico non è così rivoluzionario come sembra all'inizio. Entrare nel gioco richiede pazienza e adattamento, e la sua durata può risultare scoraggiante. Tuttavia, lo spirito giocoso del kung fu è innegabile.