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Sono qui seduto da diverse sere ormai, a fare le valigie come se la mia vita dipendesse da questo. Letteralmente... perché nel Fortune Seller sviluppato in Svezia, è esattamente quello che accade. Il proprietario aumenta l'affitto ogni settimana, e se non guadagni abbastanza, è davvero "game over". È un'esperienza gotica roguelike da negoziante che ti cattura subito con la sua atmosfera cupa e la pressione incessante. Mi piace molto, anche se ho bestemmiato ad alta voce più volte quando una run perfetta viene rovinata da una singola carta dei tarocchi che si rivolta contro di me. Ma in un certo senso, questo è sia il fascino che il difetto di Fortune Seller; La pressione è palpabile e sembra autentica.

Il gioco ti catapulta direttamente in un piccolo negozio di antiquariato polveroso pieno di strani reperti, che siano animali tassidermizzati, vecchie spade arrugginite, amuleti misteriosi e strani gadget di cui nessuno sa davvero cosa fanno. Il tuo compito sulla carta è semplice: leggi i clienti, abbina gli articoli giusti alle loro richieste e imballa tutto "in stile Tetris" nelle loro borse in modo da sfruttare lo spazio al massimo. Dietro la superficie semplice si nasconde un vero e proprio loop roguelike che cambia ogni volta che ricominci, dove tra un giorno e l'altro si pescano carte dei tarocchi che concedono bonus o penalità, sblocchi nuovi poteri e, dopo ogni settimana, puoi scegliere di firmare strani contratti che alterano l'intera partita, in meglio o in male. È come giocare con il destino stesso, ed è sia la parte migliore che la più difficile del gioco.

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Dopo solo la prima settimana, sentivo il loop prendere piede. Ogni cliente è un piccolo mistero, che si tratti di un collezionista eccentrico che vuole tutto in perfetta simmetria, di una figura ombrosa alla ricerca di strani oggetti incantati, o di una persona apparentemente ordinaria che improvvisamente chiede qualcosa di relativamente bizzarro. Ho passato parecchio tempo lì a giocherellare con gli oggetti nella borsa, rifacendo i tiri fino a tre volte al giorno sperando che l'RNG fosse dalla mia parte. Quando capisci e ottieni una borsa completamente pronta che offre il massimo pagamento e il cliente mostra quel sorriso un po' inquietante, la ricompensa è enorme. Sembra di aver davvero superato il sistema e la soddisfazione quando tutto si sistema è creande dipendenza nel modo giusto.

Ma sì, a volte è un po' troppo difficile. L'affitto aumenta così brutalmente che dopo qualche settimana sembra che il gioco ti stia punendo attivamente per non essere perfetto. Un oggetto fuori posto, una carta dei tarocchi che dà un meno invece di un plus, e improvvisamente sei in bancarotta e devi ricominciare da capo. L'ho fatto più volte ormai, e ogni volta ho provato quella frustrazione quando le finanze precipitano nell'assurdo. Non è il tipo di difficoltà che sembra sempre ingiusto, ma piuttosto quella che deriva dal fatto che devi davvero imparare le regole del gioco. Dopo un po', inizi a vedere i pattern, quali carte vanno insieme e come puoi costruire una strategia attorno a certi tipi di Arcana. Ma ci vuole tempo, ed è proprio quel tempo che mi fa amarlo ancora di più. Premia la pazienza e l'apprendimento, e lo fa in modo intelligente.

L'atmosfera è davvero di prim'ordine, anche se l'estetica non è particolarmente invitante. Il negozio è ricco di dettagli in modo minimalista e oscuro, con scaffali ombrosi, finestre polverose e una colonna sonora che ti insinua sottilmente sotto la pelle. Ogni articolo ha una breve descrizione che dà a tutto un po' di peso extra, e i clienti hanno personalità che fanno sembrare davvero di gestire un negozio in un mondo vivo ma bizzarro. È gotico, un po' steampunk ai bordi, ed è pieno di umorismo nero che non sembra mai forzato. Il valore di rigiocabilità è alto grazie a tutte le nuove carte dei tarocchi, poteri unici e personaggi giocabili che sblocchi. Ogni partita è diversa perché puoi scegliere strategie diverse e molto dipende da quali oggetti e carte sono disponibili nel negozio.

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Le mie scelte sono state piuttosto caute. Ho evitato i contratti più rischiosi e ho cercato di massimizzare ogni borsa come se fosse il mio ultimo lavoro. Nelle occasioni in cui l'RNG è stato gentile, mi sono sentito imbattibile, ma quando si è rivoltato contro di me, ho imprecato e ricominciato con un nuovo approccio. È questo che rende il gioco così forte quando scegli come vuoi giocare; Non c'è un modo "giusto", solo il modo che scegli tu. Detto ciò, c'è un modo sbagliato, e come ho già detto, Fortune Seller è davvero difficile e richiede davvero che tu analizzi le tue circostanze e usi correttamente le tue carte. Ma una volta che capisci, quando paghi l'affitto con spazio di margine e vedi il negozio crescere un po', quella sensazione di "ancora una volta" è incredibilmente forte.

Fortune Seller non è per chi cerca una serata tranquilla. È pressione, è caos ed è frustrazione quando l'affitto sale a livelli che sembrano impossibili. Ma è anche uno dei giochi più unici che abbia provato da molto tempo. La miscela intelligente di stacking in stile Tetris, potenziamenti ai tarocchi e negozio crea qualcosa che risulta sia fresco che coinvolgente. Mi piace molto, anche se a volte è un po' troppo difficile per i miei gusti. Ma se ami l'ottimizzazione sotto pressione, i giochi roguelike e un mondo che sembra davvero vivo, questo è un gioco imperdibile. Mettiti dietro il bancone, estrai una carta dei tarocchi e vedi se riesci a tenere aperto il negozio. Imprecherai parecchio lungo il percorso, ma continuerai anche a tornare più e più volte. Vale ogni minuto frustrante una volta che capisci.