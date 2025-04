Forza Horizon 5 (PS5)

HQ

I possessori di PlayStation non sono mai stati in grado di godersi la serie Forza Horizon prima, ma con l'approccio più rilassato di Xbox all'esclusività della piattaforma, ci aspetta una bella sorpresa poiché la serie non solo sta facendo il suo debutto su una piattaforma concorrente, qualcosa che solo pochi anni fa sembrava impensabile, ma in particolare attraverso Forza Horizon 5, anche uno dei lanci Xbox di maggior successo di sempre.

Per quelli di voi che non sono stati a conoscenza del discorso che circonda Forza Horizon 5, originariamente pubblicato su PC e Xbox nel 2021, la recensione originale del gioco, che è altrettanto rilevante oggi, seguirà alcune sezioni separate dedicate alla versione PS5. In questo modo, ci sentiamo di soddisfare sia coloro che sanno già molto del gioco sia coloro che non lo sanno.

Forza Horizon 5 viene lanciato nello stesso stato di Xbox, quindi non otterrai Rally Adventure o Hot Wheels nella versione standard al prezzo di € 69,99. È discutibile se non sarebbe stato più favorevole lanciare una sorta di edizione Game of the Year con tutti questi contenuti a un prezzo inferiore, ma ora la quantità di contenuti, anche a parte le due espansioni piuttosto interessanti, non è il problema qui. Il gioco ha due impostazioni grafiche chiave, e questo vale sia per PS5 che per PS5 Pro. C'è Performance a 60 fps o Quality a 30 fps, ma su Pro, Quality ha riflessioni Ray-Tracing, mentre Performance presenta dettagli grafici più fini pur mantenendo 60 fps.

Proprio come Indiana Jones and the Great Circle, il gioco ha un aspetto migliore su PS5 Pro, ma appare nitidissimo su entrambe le console. Il gioco utilizza anche le funzionalità DualSense tramite feedback tattile attraverso il controller quando si cambia superficie, ad esempio dall'asfalto alla ghiaia o al fango, e gli Adaptive Triggers in particolare vengono utilizzati con buoni risultati quando si frena gradualmente e si incontra resistenza. Tutto sommato, la versione PS5 è stata riproposta uno a uno, e quindi appare tecnicamente rifinita senza una sola lamentela da parte mia.

E poi c'è Realms, che arriva come aggiornamento gratuito per tutte le edizioni di Forza Horizon 5 lo stesso giorno. Questo di per sé è una parte leggermente meno centrale dell'esperienza di gioco, poiché Realms è in realtà solo un hub per gli eventi stagionali precedenti nel gioco, come Stadium Summer Party e Lunar Drift Arena, che sono arrivati brevemente e poi sono scomparsi prima. Sono divisi in Free o Skill e ci sono classifiche da abbinare. È sorprendentemente semplice e sembra quasi rudimentale o noioso accanto a tutto il resto che Horizon 5 offre, ma ovviamente, a lungo termine, questo è solo un altro framework che i giocatori in particolare possono utilizzare per progettare eventi divertenti che puoi vivere facilmente ed elegantemente. Tuttavia, durante il periodo di test, anche se non mi dispiaceva davvero fare una sfida di derapata nel Lunar Drift Arena con zero modificatori o eccitazione, mi ha portato a chiedermi perché non potevo farlo semplicemente nel mondo aperto? Certo, c'è un nuovo Stadium Track che offre un po' di azione Forza più classica, e questo è il benvenuto, ma al suo interno questo è poco più di una scorciatoia sul desktop per il contenuto esistente, e non è qui che Horizon 5 eccelle.

Detto questo, questo è gratuito e viene fornito senza problemi come aggiornamento del gioco per cui hai già pagato. Inoltre, il gioco che ottieni è forse uno dei migliori giochi di auto arcade di sempre e per saperne di più su quel gioco, dai un'occhiata alla mia recensione originale qui sotto.

Playground ha una buona cosa da fare con la serie Forza Horizon. Prima una propaggine casuale della popolare serie principale diMotorsport, ma ora un gigante a sé stante, lo sviluppo di giochiHorizon ha dato allo studio britannico molta libertà creativa, impressionando persino i loro signori Microsoft per lasciarli gestire qualcosa di molto diverso - Fable.

E il passaggio della gestione di uno dei franchise chiave di Microsoft è stato guadagnato, perché Forza Horizon rimane una delle serie più coerenti tra i generi, offrendo corse solide, mondi aperti splendidamente renderizzati, sistemi di progressione dettagliati e fisica soddisfacente. No, non tuttiHorizon i giochi sono uguali, ma ognuno ha mantenuto una reputazione, uno standard, e ora sembraForza Horizon 5 che questa eredità continui così.

Questa volta, Playground porta il festival Horizon in Messico, una terra ricca di biodiversità, splendidi panorami e un'impressionante iconografia culturale. In altre parole, è perfetto come piattaforma per gare intense. L'unica cosa che devi capire, tuttavia, su Forza Horizon 5 dall'off-set, è di quanto sia incrementale un aggiornamento di cui stiamo parlando qui. Certo, la corsa di apertura ti martella con lo splendore visivo, una guida variegata attraverso diversi biomi e spettacolo come è consuetudine con i giochi Horizon, ma sotto l'esterno lucido troviamo lo stesso motore, le stesse regole, la stessa fisica, la stessa struttura generale, che potrebbe essere un piacere o dannoso, a seconda della prospettiva.

A suo merito, Horizon 5 non pretende, in nessun momento, di fare nulla di rivoluzionario o diverso, e non lo fa. Il Messico è tutto a vostra disposizione e, sebbene siano state apportate alcune modifiche alla progressione generale (di cui parleremo), è comunque possibile cercare Barn Finds, sbloccare nuove fasi del Festival, partecipare a diversi tipi di gara con veicoli diversi e, di tanto in tanto, migliorarlo con un viaggio attraverso pilastri come Battle Royale ispirato a Eliminator. Ci sono Speed Traps e Trailblazers dappertutto, canali radio adatti ai conduttori, conversazioni e bella musica di vari generi, e tutto culmina in grandi e spettacolari gare di eventi, in cui si gareggia, per lo più superficialmente, contro altri mezzi di trasporto che non siano un'auto. Tutto questo; letteralmente tutto, può essere usato come descrittore per Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, diavolo anche quasi Forza Horizon 2. È incrementale e, sebbene ciò non renda meno soddisfacente percorrere strade, strade sterrate e enormi autostrade attraverso questo fantastico parco giochi (gioco di parole), la familiarità è leggermente disorientante all'inizio.

Ma in realtà,Horizon i giochi riguardano principalmente il nuovo mondo da esplorare, e il Messico rimane uno dei parchi giochi più dettagliati mai progettati. Mentre i capitoli precedenti hanno avuto elementi di città vivaci che si adattavano a abbastanza persone e traffico da sembrare vivi, un terreno vario per fornire superfici diverse per corse emozionanti, così come un piacere per gli occhi, non è mai stato confezionato così bene. La città di Guanajuato sembra reale, mentre ti immergi nei vecchi tunnel fognari e attraversi una piazza della città dove la gente del posto si sta godendo una serata fuori, o ruggisci attraverso Playa Azul e vedi la gente che si diverte sulla pittoresca spiaggia. C'è vita qui, e un sacco di texture, dettagli e splendore visivo per farlo sembrare più un luogo che un parco giochi (ok, mi fermo).

E graficamente è anche più ricco. Ho passato tutto il mio tempo in Performance Mode, fornendo 60fps solidi come una roccia anche con fogliame denso, un sacco di effetti e altri piloti intorno a me, e anche se puoi rinunciare alla frequenza di aggiornamento più alta per maggiori dettagli, non ne hai davvero bisogno. Forza Horizon 5 ha una sensazione più strutturata, è più densamente ricco di dettagli e, in definitiva, è davvero uno dei giochi di nuova generazione più belli che vedrai quest'anno. Combina questo con un'ampia varietà di stazioni radio, che sono ancora una volta pilastri della serie come Bass Arena, Pulse e Block Party, e il rumore del motore e il rombo degli pneumatici perfettamente accentuati, e hai in serbo un'esperienza piuttosto sontuosa.

Come affermato in precedenza, sembra che Playground abbia ascoltato il feedback dei fan questa volta e abbia leggermente modificato il suo sistema di progressione, per renderlo un po' più lineare di prima. Prima di tutto, il sistema Seasons di Forza Horizon 4 è ora scomparso e, invece, stai correndo verso lo sblocco di nuovi livelli nelle sei parti distinte del festival; Mexico, Apex, Wilds, Baja, Rush e Street Scene. Ognuno offre diversi tipi di eventi e ogni volta che si aggiunge a una scena particolare, si ottengono nuovi eventi di quel tipo. Quindi, concentrarsi su Baja distorcerà la tua mappa verso Cross Country le corse, mentre Rush ti permetterà di concentrarti sulle acrobazie PR. Allo stesso tempo, sali di livello, il che ti dà poco altro che più Wheelspins. Contemporaneamente puoi acquistare nuove auto, sbloccare nuovi cosmetici per il tuo personaggio e acquistare nuove case, ma quello che Playground ha fatto è semplificare il viaggio del giocatore, e lo ha fatto su questo singolo percorso di progressione, e ora hai anche un obiettivo chiaro; Sblocca tutte le fasi del festival. Dà alla serie un titolo chiaro, qualcosa che le è mancato gravemente, e mentre sì; La mappa principale diventa sfocata sotto la costante raffica di nuovi eventi che vengono aggiunti, non è così confusa come in precedenza. Anche; Non vieni interrotto tanto quanto in Forza Horizon 4, grazie ai Signori delle Corse. Aggiungete a ciò alcuni parametri extra come il tempo, il che significa che potrete guidare gli stessi eventi in condizioni molto diverse. I nuovi Expeditions, progettati per aprire la strada a nuovi palcoscenici, sono anche ampiamente divertenti, presentandosi come cortometraggi in un certo senso, con una fotografia ben ritmata e una maggiore spettacolarità.

Il punto è; troverai molto da fare, e le gare sono ancora abbastanza varie, e puoi passare rapidamente dalla corsa Circuit a bordo di una Porsche 918 (una delle mie preferite) a quella di concentrarti esclusivamente su Dirt a correre in un Lancia Stratos (anche una delle tue preferite). Nel frattempo, la ricerca di Barn Find occasionali, l'esecuzione di Speed Traps o persino la partecipazione a Seasonal Playground Games, che sono specifici per il tempo. C'è molta varietà se ti piacciono i giochi Horizon, e se non ti piace, questo gioco non fa letteralmente nulla per convincerti del contrario.

Ci sono più di 400 auto in Forza Horizon 5, offrendo lo stesso tipo di varietà a cui siamo abituati. Ci sono classici come la Alpine 110, la Ford Capri del 1973 o la vecchia 1961 E-Type Jaguar, ci sono moderne auto da corsa di alto profilo come la Koenigsegg Jesko o la Ferrari 488 Pista. Tutti sono divisi nella stessa serie di corse di prima, e puoi usarli tutti per quasi tutti gli eventi del gioco, poiché i Drivatars scelgono i loro veicoli in base alla tua scelta singolare. È incredibilmente personalizzabile e, sebbene offrire una scelta illimitata non sia sempre la strada da percorrere, in Horizon tutte le gare sembrano perfettamente sintonizzate tra i tipi di auto.

Anche il modello di maneggevolezza non è cambiato molto, quindi ci troviamo ancora una volta nella terra di; "Se non è rotto... " In sostanza; questo è il modo in cui Horizon si sente da un po', e personalmente mi piace il delicato equilibrio tra lo sterzo arcade, un profilo di pneumatici piuttosto fluttuante e una piccola ma distinguibile influenza Motorsport inerente alla tecnologia che alimenta il gioco e il modello fisico. Ci si sente bene, se non addirittura benissimo.

Forza Horizon 5 è bellissimo. È vario, è ben assemblato, è profondamente gratificante e traboccante di contenuti con cui interagire. Non è nemmeno così confuso come lo è stato. Questo, a mio avviso, lo rende uno dei migliori giochi dell'anno, ma se ti aspetti anche solo un grammo di rivisitazione creativa della formula di base, potresti sentirti diverso. Non c'è una campagna per giocatore singolo basata sulla narrazione in quanto tale, nessuna motivazione o personaggi con agende per rafforzare il percorso principale del giocatore, nessuno strano sistema di equipaggiamento, nessuna nuova modalità di trasporto. Questo è solo più Forza Horizon, leggermente sintonizzato alla perfezione attraverso anni di graduale miglioramento. Tuttavia, è ancora l'apice, e questo è più che sufficiente per me.