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I fan chiedono da anni che Playground Games possa finalmente introdurre un nuovo gioco Horizon in Giappone e non è difficile capire il perché. Proprio come nella serie Assassin's Creed, che ha visto un persistente desiderio di un capitolo giapponese, "la terra del sole nascente" è intrisa di iconografia immediatamente riconoscibile e trasmette cultura, religione e tradizione conosciute in tutto il mondo.

E ora Forza Horizon 6 è qui, ed è buono. È un altro buon Forza Horizon gioco, e a volte è davvero buono. Ma sebbene il Giappone sia senza dubbio uno sfondo entusiasmante per le corse arcade adrenaliniche, sembra che la serie possa, per la prima volta, essere un po' incerta su dove stia andando esattamente. Si può percepire, sia nel modo in cui hanno scelto di dare vita al Giappone, sia nel modo in cui questa struttura ha gradualmente iniziato a scricchiolare un po' sotto il peso dell'arte della ripetizione.

È molto, molto importante sottolineare che, anche se Playground non sta reinventando la ruota, né si discosta dalla struttura fisica, strutturale o meccanica della serie Horizon, Forza Horizon 6 è comunque una sensazione davvero piacevole da giocare. Questo alza l'asticella qui. Se l'istantanea è decisamente eccellente e i sistemi circostanti sono stati perfezionati in un numero sufficiente di iterazioni, allora chi ha apprezzato ciò che Playground ha offerto nei cinque capitoli precedenti scoprirà di apprezzare ciò che gli viene offerto qui.

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C'è tutto: un Festival Horizon, tipi di gara distinti e vari, oltre 550 auto ricreate nei minimi dettagli, un mare di percorsi di progressione, scoperte nei fienili, collezionabili, tutto il pacchetto. Ci sono ovviamente piccoli cambiamenti qua e là, come l'aggiunta di mascotte specifiche per area da trovare e distruggere, ma in generale, l'esperienza di giocare Forza Horizon 6 sembra molto simile a quella di giocare a Horizon 5, o anche a 4. E anche se questo potrebbe facilmente essere visto come un reclamo, o addirittura una fonte di frustrazione, rimane una gioia fondamentale nel prendere in mano un gioco che già sai funzionare non solo in modo soddisfacente, ma brillantemente, e vedere le tue aspettative soddisfatte.

Ma allo stesso tempo, non è poi così semplice, vero? Perché man mano che il numero alla fine aumenta, le aspettative vengono remixate contemporaneamente. Ciò che ha funzionato a malapena l'ultima volta deve funzionare meglio, e allo stesso tempo gli sviluppatori devono trovare modi per adattare o ridefinire i contenuti in modo che tornino a risultare freschi.

La struttura di gameplay molto basilare e fondamentale di Horizon 6 è brillante, persino di prim'ordine, ma Playground non è riuscito a introdurre aggiornamenti significativi o "remix" dei contenuti, né nel modo in cui vengono consegnati e visti, e allo stesso tempo non sono del tutto sicuro che questa versione del Giappone fosse esattamente ciò che speravo, anche se le opinioni saranno naturalmente divise su questo aspetto in particolare.

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Bene, ora che Horizon Festival è arrivato in Giappone, e non sprechiamo nemmeno una frase sulla fragile premessa narrativa, dove tu e i tuoi "amici" Mei e Jordan sognate collettivamente di diventare il centro indiscusso dell'attenzione del festival. Il gioco ti parla anche abbastanza spesso, e faresti bene a ignorare tutto. Che sia "semplicemente così com'è", o se segretamente desideri che il gioco insista per avere personaggi che devono assolutamente parlare, forse potrebbero dirci qualcosa di diverso dalle solite sciocchezze sul "essere liberi" mentre demoliscono completamente templi giapponesi e causando danni materiali per miliardi di sterline, ma lascio a te questa decisione. Strutturalmente, però, l'idea è la stessa. Completi gare che ti fanno guadagnare punti, e questi punti sbloccano eventi chiave che segnano l'acquisizione di un nuovo braccialetto. L'obiettivo è prendere tutti i braccialetti, e basta. Va bene così, in questo senso.

Questi eventi sono la scelta abbastanza comune. Ci sono corse campestre, circuiti, corse su strada, corse su terra e drift Touge giapponesi, mescolate a trappe antiveloming, zone di drift e trailblazer. Unito alle già citate scoperte del fienile, ai Capitoli Horizon (brevi storie autonome con i personaggi più dimenticabili che incontrerai mai) e ai collezionabili, c'è, come sempre, molto in cui immergersi, e ognuna di queste gare è progettata e realizzata con attenzione ai dettagli.

Ma è anche quasi esattamente la stessa selezione che hai sperimentato più e più volte, e solo in modi molto piccoli questo pacchetto di contenuti si adatta effettivamente alla location stessa. Sì, giri in giro per l'interpretazione giapponese di Playground, ma solo in pochi punti la presentazione è distintamente giapponese - l'interfaccia utente è persino praticamente identica. Ho dato a Forza Horizon 5 un solido 9 perché sembra la culminazione assoluta di ciò che questa specifica formula potrebbe realizzare, e ho notato proprio in quella recensione che sembra una conclusione, che Playground Games non potesse trarre più novità da questo modo specifico di progettare e distribuire contenuti. Purtroppo, è chiaro da Forza Horizon 6 che avevo ragione. Sembra una sorta di bonus track ispirato al Giappone, o, per dirla senza mezzi termini, come un DLC.

"MA" potresti starti chiedendo, e il Giappone? Beh, il Giappone qui è bellissimo, senza dubbio. In questo contesto c'è una grande varietà, che ti permette relativamente rapidamente di viaggiare dalle fitte piste da sci innevate ispirate all'Hokkaido fino alla quasi tropicale Nangan. Fluttuare tra i ciliegi in fiore è una gioia; Vivere parti di Tokyo attraverso il parabrezza di queste splendide auto è meraviglioso; vedere l'architettura e l'iconografia giapponese portate in vita grazie al motore grafico ForzaTech di Playground a 60fps è stupefacente. E la nuova stazione radio locale, Gacha City Radio, con artisti come Creepy Nuts e Ado, è un'aggiunta gradita.

Ma qui ci sono semplicemente dei problemi. Prima di tutto, il Giappone è plasmato tanto dalle persone che vivono nel paese quanto dalla natura e dall'architettura, e Forza Horizon 6 mostra solo poche folle, anche a Tokyo. Questo ha senso in una certa misura quando si attraversa a 130 chilometri orari, anche attraversando Shibuya Crossing, ma mentre il Messico o le brughiere inglesi sono noti per i loro paesaggi, il Giappone è altrettanto distintivo per la cultura che le persone creano, e questo aspetto manca decisamente. Mentre attraversi Shibuya Crossing nel prologo del gioco, ho dovuto fermarmi perché, senza persone in quel passaggio pedonale iconico, mancava praticamente tutto l'impatto. Questo è il resto di Tokyo, dato che i punti di riferimento sono lì, ma sembra una strana città fantasma.

Inoltre, questa è soprattutto una rappresentazione realistica del paese e sicuramente alcuni lo accoglieranno con favore. Ma al contrario, significa anche che la maggior parte di questa mappa è composta da foreste verde scuro e colline e strade marroni. Non importa molto, ma questo avrebbe potuto essere un aspetto in cui un approccio un po' più caricaturale, forse manipolato dal colore, avrebbe dato al gioco una ventata d'aria fresca? Non sto dicendo che debbano esserci personaggi chibi che ballano sul cofano mentre guidi, ma gran parte della mappa non è né Tokyo né nessuno degli altri scenari iconici e riconoscibili che distinguono questo paese fantastico da tutti gli altri al mondo. Il punto è, ancora una volta, che il Giappone rappresenta un'opportunità unica e una sfida, e sebbene Playground offra paesaggi splendidi e un'architettura realistica, per ragioni tecniche e artistiche il gioco non può offrirti uno sguardo sulla cultura unica del paese. Ed è un vero peccato.

E infine; C'è una curiosa mancanza di varietà, anche rispetto a Forza Horizon 5. Le gare sono molto più limitate e determinano quali auto puoi portare a ciascuna gara, ma oltre a questo, ho trovato solo due gare in stile Showcase tra gli eventi principali Wristband; il resto sembrava gare abbastanza ordinaria, anche quando segnava la transizione verso un nuovo braccialetto. E non sblocchi tipi di gara distinti tramite l'Horizon Festival come in Forza Horizon 5, dato che è tutto un unico grande pool omogeneo per la maggior parte del tempo, e sono sparite le scene distinte di Apex, Wilds, Rush, Street Race e Baja. La struttura della campagna che Playground chiamava "Horizon Adventure" nel quinto capitolo non si vede da nessuna parte, e non è del tutto chiaro il perché. C'è una gara contro un mech simile a un Gundam, ed è un fantastico assaggio di come sarebbe un gioco Forza Horizon se il gioco esplorasse attivamente la cultura giapponese invece che solo architettura e natura. Ma a parte questo, come detto, non sblocchi progressivamente nuovi "livelli" con tipi di gara distinti, né corri verso questi nuovi livelli insieme a tutti gli altri partecipanti al festival. I nuovi eventi Braccialetti vengono semplicemente aggiunti senza alcun clamore.

Ahi, eh? Non succede abbastanza, e l'ambientazione che la maggior parte delle persone aspettava con tanto interesse è stata ricreata in modo tale che tutto appare realisticamente radicato, ma meno distintivo di conseguenza. Non sembra una buona idea, vero? Ma è importante tornare e sottolineare il punto sopra menzionato; I giochi Horizon offrono un'esperienza arcade open-world che nessun altro nel settore può competere con loro. Non troverai un concorrente qui che abbia un aspetto altrettanto bello, suoni bene, sia generoso con i contenuti o sia tecnicamente ben realizzato come Forza Horizon 6. Semplicemente non succederà. Se hai voglia di più Horizon, probabilmente hai già sfogliato Horizon 5 per trovare tutto il contenuto che offre, quindi non ha senso consigliarlo invece, vero?

No, la verità è più complessia, e per fortuna sì. Horizon 6 mi ha deluso. Io, che ho giocato a tutti e sei i capitoli della serie. Sento che alcuni dei progressi introdotti da Horizon 5 mancano; Non credo che Playground sia abbastanza disposto a sperimentare tutto, dalla progressione al design dell'interfaccia utente; e non credo che il Giappone si presenti bene come ambientazione qui. Ma al contrario, questo, insieme agli ultimi giochi Horizon, è uno dei migliori giochi arcade che si possano trovare, basandosi su tutto ciò che questo gioco prevedibilmente realizza con tanta maestria. Mi prendo quindi la libertà di raccomandare Horizon 6 solo perché funziona così bene, anche se devo ancora una volta raccomandare che Playground Games si prenda davvero il tempo necessario per essere più ambiziosa in futuro.