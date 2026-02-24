Forza Horizon 6 campagna descritta in dettaglio

HQ

A maggio, potremo di nuovo guidare sul lato sinistro della strada, perché è lì che verrà rilasciato Forza Horizon 6. Come probabilmente sapete, il gioco è ambientato in Giappone, e ora Playground Games ha rivelato di più su cosa potremo fare nel gioco oltre a guardare una grafica incredibilmente bella e guidare velocemente.

Si è scoperto che Playground ha ascoltato i feedback dei giocatori che volevano fare di più e, in un lungo post su Forza.net, ora descrivono la campagna in cui, sbloccando i braccialetti, avremo accesso a più attività e auto migliori. A differenza dei capitoli precedenti, non siamo un famoso pilota di alto livello, ma iniziamo l'avventura come "un turista in Giappone, con il sogno di partecipare all'Horizon Festival." Continuano spiegando l'ambientazione:

"Per entrare all'Horizon Festival, dovrai completare le qualificazioni Horizon e poi l'Horizon Invitational, guadagnandoti il tuo primo braccialetto. In Forza Horizon 6, le gare del Festival sono un'esperienza curata che richiede di partecipare con un set specifico di auto agli eventi di Strada, Terra e Corsa Campestre. Ad ogni nuovo Braccialetto che guadagni, sarai invitato a partecipare a più eventi in tutto il Giappone e, man mano che sali di grado nell'Horizon Festival, queste gare avranno temi automobilistici - sfidandoti a padroneggiare auto più veloci ed emozionanti. Completare eventi del Festival, così come attività come Stunt PR e Abilità, ti aiuterà a progredire verso il tuo prossimo braccialetto."

Ci sarà molto da fare, compreso il turismo (dato che giochiamo come turisti). Collezionare francobolli è popolare in Giappone e, visitando luoghi iconici, potrai anche collezionarli, ma c'è anche l'opportunità di lavorare nella consegna di cibo:

"Che tu stia scattando foto mentre percorri le strade del Giappone, consegnando cibo come attività secondaria, collezionando nuove auto o giocando a Horizon Stories, guadagnerai sempre progressi verso il tuo prossimo Francobollo. Come parte di Discover Japan, puoi anche partecipare alle Touge Battles e alle emozionanti Street Races notturne, che sono il luogo perfetto per gareggiare con le auto che potresti ancora non poter usare negli eventi del Festival."

Collezionare francobolli non è solo divertente, ha anche una funzione più pratica man mano che ne sblocchi sempre di più man mano che procedi:

"Raccogliere francobolli per il tuo Diario di Collezione sbloccherà nuove Case dei Giocatori in tutto il Giappone con Garage Personalizzabili da acquistare, oltre a Voci di Ricerca del Fienile e La Tenuta - una valle montuosa dove puoi costruire e decorare direttamente nel mondo aperto."

Vai al link sopra per leggere di più nel post completo, che chiarisce che Forza Horizon 6 sembra destinato a essere di gran lunga il gioco più ricco di funzionalità della serie fino ad oggi. Uscirà il 19 maggio su PC e Xbox Series S/X (anch'essa inclusa nel Game Pass), e chi acquista un'edizione più costosa avrà un vantaggio con quattro giorni di anticipo. Il gioco arriverà anche su PlayStation 5 più avanti quest'anno.