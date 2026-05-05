Forza Horizon 6 è diventato oro e supporta 60 FPS sia su Xbox Series S che su X

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Stiamo anche facendo il conto alla rovescia per il lancio di Forza Horizon 6 il 19 maggio, e in realtà avevamo iniziato a preoccuparci un po' se il gioco sarebbe davvero pronto per il rilascio per chiunque avesse acquistato le edizioni più costose già dal 15 maggio - dato che non abbiamo ancora ricevuto conferma che sia "diventato gold" (cioè è completamente sviluppato).

Ma... lunedì sera, finalmente arrivò il momento, e tramite Instagram fu annunciato che Forza Horizon 6 è pronto, e il Giappone digitale di Playground Games ti aspetta con le tue auto per intraprendere avventure davvero straordinarie. Stanno anche cogliendo l'occasione per presentare una serie di nuove funzionalità tramite la homepage della serie. Questo include il fatto che il gioco è già disponibile in pre-download, anche se Steam richiederà un po' più di tempo, e sono 135 gigabyte per Xbox Series X (130 gigabyte per Series S) e 160 gigabyte per PC.

Playground Games rivela anche alcuni aspetti puramente tecnici, dove potremo giocare volentieri a 60 fotogrammi al secondo su console:

Modalità Qualità e Prestazioni su Xbox



Su Xbox Series X , la modalità Qualità gira in risoluzione nativa 4K a 30fps con maggiore fedeltà visiva, mentre la modalità Performance punta alla risoluzione 4K, scalando dinamicamente per mantenere un fluido 60fps.

, la modalità Qualità gira in risoluzione nativa 4K a 30fps con maggiore fedeltà visiva, mentre la modalità Performance punta alla risoluzione 4K, scalando dinamicamente per mantenere un fluido 60fps.

Nel frattempo, i giocatori Xbox Series S possono godersi il Giappone in 1440p a 30fps con la modalità Qualità, e in 1080p a 60fps in modalità Performance - con entrambe le opzioni che scalano dinamicamente la risoluzione di uscita per mantenere il framerate target.



Questa volta, Playground offrirà anche ai veterani di Forza Horizon una piccola ricompensa extra: chiunque abbia giocato ai precedenti giochi Forza Horizon con lo stesso Gamertag che usano oggi riceverà auto gratuite. I due titoli più recenti sono ancora disponibili su Game Pass, quindi se non li hai ancora giocati, approfitta di questa opportunità per accedere ad alcune attrazioni extra: