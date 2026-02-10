Forza Horizon 6 per presentare animazioni migliorate del volante e neve tutto l'anno

HQ

Grazie ai vari capitoli che compongono la serie, Playground Games ha alzato le nostre aspettative per Forza Horizon 6, ma lo sviluppatore britannico non sembra troppo turbato da questa richiesta, continuando piuttosto a fornirci informazioni promettenti sul prossimo titolo di corse.

Un nuovo articolo è stato condiviso sul sito di Forza che mette in evidenza una serie di funzionalità chiave in Forza Horizon 6. Alcune sono caratteristiche implicite, come nuove auto e suoni delle auto che li accompagnano, e persino importanti punti di riferimento giapponesi presenti nel gioco come Shibuya Crossing e Ginko Avenue, ma altre sono meno suggerite.

Per prima cosa, Playground rivela che, a differenza dei precedenti giochi Forza Horizon, FH6 offrirà neve che durerà tutto l'anno per chi la cerca. Puoi mettere delle gomme da neve sulle tue auto e dirigerti nella regione alpina della mappa per trovare cumuli di neve e panorami mozzafiato da distruggere a piacimento.

Allo stesso modo, ci vengono presentate le auto aftermarket, che sono auto sparse per il mondo che possono essere testate e persino acquistate se si vuole, alcune delle quali sono considerate "modelli estremamente rari e unici".

Poi ci sono nuove animazioni al volante che susciteranno l'interesse dei piloti in prima persona, oltre alla funzione Car Proximity Radar che mira a promuovere una migliore gara aiutando i piloti a identificare cosa accade nei loro punti ciechi per evitare infine collisioni.

Tutte queste sono accompagnate da una serie di immagini del gioco che potete vedere qui sotto.