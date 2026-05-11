Forza Horizon 6 sarebbe trapelato online

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Sospettiamo che sia stato un errore umano, ma sembra che 155 gigabyte di dati da Forza Horizon 6 siano stati trapelati online (probabilmente l'intero gioco), uno sviluppo riportato da Insider Gaming, tra gli altri. L'errore sta nel fatto che i dati caricati su Steam non erano criptati e successivamente accessibili a hacker e data miner senza scrupoli.

Su un forum di Reddit sono state pubblicate prove fotografiche che dimostrano che il gioco è già accessibile, anche se è ovviamente illegale scaricarlo. Molto sfortunato per Playground Games, ovviamente, e soprattutto per l'impiegato che ha causato questo per errore.

Anche se non è un gioco ricco di storia, ti consigliamo di tenere d'occhio se vuoi esplorare questo Giappone digitale da solo. Mentre aspettiamo l'uscita ufficiale del 19 maggio (15 maggio per chi ha le edizioni premium), possiamo almeno confortarti con il trailer di lancio appena rilasciato, che puoi trovare qui sotto.