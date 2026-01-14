Forza Horizon 6 si vocifera uscirà il 15 maggio

HQ

Molti di noi attendono con impazienza Forza Horizon 6, che alla fine si svolgerà in Giappone, con tutto ciò che comporta. Strade di montagna tortuose, fiori di ciliegio, grattacieli scintillanti e (si spera) un sacco di itasha. E a giudicare dalle ultime voci, potremmo visitare la terra del sole nascente prima piuttosto che dopo, con un rilascio previsto il 19 maggio, con l'Accesso Anticipato per chi acquisterà la versione Premium il 15 maggio.

Questo non è ancora stato ufficialmente confermato da Xbox o Playground Games, ma questa data trapelata è coerente con le informazioni precedenti e si inserisce piuttosto bene con il periodo annuale dei fiori di ciliegio. Sì, forse un po' forzato, ma tematicamente si adatta. Speriamo di avere più dettagli in relazione a Xbox Developer_Direct il 22 gennaio.

Non vedi l'ora di vedere Forza Horizon 6 ?