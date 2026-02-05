Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 Supporta sia i salvataggi incrociati che il cross-play

Sembra che Playground Games stia gettando le basi di un gioco che sarà giocato da una grande comunità per molto tempo, eliminando ostacoli.

HQ

Forza Horizon 6 sarà rilasciato il 19 maggio, ma solo per PC e Xbox Series S/X. Tuttavia, sarà disponibile anche per PlayStation 5 più avanti quest'anno. La maggior parte delle persone si aspettava il supporto al cross-play nel gioco e, forse per evitare speculazioni, l'account Instagram ufficiale ha ora confermato che il cross-play sarà effettivamente disponibile – e anche di più.

È stato ora annunciato ufficialmente che saranno disponibili salvataggi incrociati tra i diversi formati. Questo significa che potrai continuare a costruire il tuo file di salvataggio sia che tu giochi su PC, PlayStation 5 o Xbox Series S/X. Considerando quanto sia diventato enorme il predecessore senza una versione PlayStation 5 (che arrivò molto più tardi) o cross-save, si può sospettare che i componenti siano al posto di una vera comunità gigantesca di appassionati di velocità, e un gioco che rimarrà rilevante per molti anni a venire.

Questo significa, ovviamente, che chi non vuole entrare in gioco più avanti con la versione PlayStation 5 potrà iniziare le gare al momento del rilascio su cloud, PC o Xbox e poi passare a PlayStation 5 una volta lanciata quella versione.

Forza Horizon 6

Testi correlati

0
Cinque must-have in Forza Horizon 6

Cinque must-have in Forza Horizon 6

ARTICOLO. Scritto da Petter Hegevall

Dopo anni di suppliche, i fan hanno finalmente esaudito il loro desiderio mentre Horizon si dirige in Giappone nel sesto capitolo. Petter scrive dei cambiamenti che ritiene debbano essere apportati per il sesto capitolo...



Caricamento del prossimo contenuto