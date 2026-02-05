Forza Horizon 6 Supporta sia i salvataggi incrociati che il cross-play

HQ

Forza Horizon 6 sarà rilasciato il 19 maggio, ma solo per PC e Xbox Series S/X. Tuttavia, sarà disponibile anche per PlayStation 5 più avanti quest'anno. La maggior parte delle persone si aspettava il supporto al cross-play nel gioco e, forse per evitare speculazioni, l'account Instagram ufficiale ha ora confermato che il cross-play sarà effettivamente disponibile – e anche di più.

È stato ora annunciato ufficialmente che saranno disponibili salvataggi incrociati tra i diversi formati. Questo significa che potrai continuare a costruire il tuo file di salvataggio sia che tu giochi su PC, PlayStation 5 o Xbox Series S/X. Considerando quanto sia diventato enorme il predecessore senza una versione PlayStation 5 (che arrivò molto più tardi) o cross-save, si può sospettare che i componenti siano al posto di una vera comunità gigantesca di appassionati di velocità, e un gioco che rimarrà rilevante per molti anni a venire.

Questo significa, ovviamente, che chi non vuole entrare in gioco più avanti con la versione PlayStation 5 potrà iniziare le gare al momento del rilascio su cloud, PC o Xbox e poi passare a PlayStation 5 una volta lanciata quella versione.