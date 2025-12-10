Frog Sqwad potrebbe essere la tua prossima ossessione per i giochi multiplayer

Cerchi un nuovo gioco multiplayer in cui immergerti con un gruppo di amici? Se sì, la rivelazione Panic Stations ' a Day of the Devs potrebbe meritare la tua attenzione.

Conosciuto come Frog Sqwad, questo è un gioco slapstick basato sulla fisica che consiste in fino a otto giocatori che si uniscono e guidano un assedio alle fogne in nome del Swamp King. L'idea è di utilizzare una serie di meccaniche e funzionalità di gioco basate sulla fisica per affrontare i livelli e superare diversi enigmi e sfide, il tutto mentre si consuma cibo per crescere e poi trasformarsi in un Megafrog.

Il problema principale è che ogni giorno nel gioco dovrai soddisfare le richieste del Swamp King completando i suoi compiti, e se lo fai, sarai ricompensato con oro che potrà essere speso in nuovi giocattoli e gadget fisici per darti un vantaggio. Basta non fallire, altrimenti il Swamp King potrebbe mangiarti!

Frog Sqwad è considerato il progetto di debutto di Panic Stations, un nuovo sviluppatore focalizzato sulla creazione di giochi multiplayer cooperativi. Non conosciamo ancora la data di lancio definitiva del titolo oltre il 2026, ma quello che sappiamo è che già domani (11 dicembre) potrai provare un Steam Playtest del gioco per assaggiare ciò che ha in serbato.

Dai un'occhiata a Frog Sqwad qui sotto.