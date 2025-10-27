Gioca in un comfort elegante con la gamma di sedie da gioco Xbox premium di Haworth

HQ

Anche se potresti avere alcune idee polarizzanti sulla gestione della strategia multipiattaforma da parte di Xbox, è molto più facile supportare e vedere gli aspetti positivi del suo merchandising e degli sforzi collaborativi.

A tal fine, Xbox ha collaborato con Haworth per una serie di sedie da gioco costruite sulla base dei modelli premium dell'azienda. Utilizzando la formula dei modelli Very Executive, Fern e Gradient, ora è possibile ottenere un Haworth x Xbox Fern Gaming Chair, Very Gaming Chair e persino Fern Gradient Gaming Chair. Ma non è tutto, dato che con tutti i discorsi Halo negli ultimi tempi, c'è anche un'edizione Haworth x Halo: Fern Gaming Chair che arriva nel caratteristico verde oliva del Master Chief con il tag 117 impresso sul poggiatesta.

Il problema di questa collaborazione è che nessuna delle sedie è economica. Puoi acquistare ogni modello oggi, ma dovrai mettere da parte tra $ 1.175 e $ 1.849, ma sicuramente questo significa qualità, giusto?

Annuncio pubblicitario: