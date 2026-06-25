Il CEO della società madre di FromSoftware mantiene la posizione dopo la contestazione per il presunto fallimento del Elden Ring

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Gli azionisti del Kadokawa Group, società madre dello sviluppatore Elden Ring FromSoftware, hanno cercato di estromettere il CEO, accusando Takeshi Natsuno del Kadokawa Group di non aver sfruttato il successo del RPG 2022. Tuttavia, dopo una battaglia durante l'ultima assemblea generale dell'azienda, Natsuno ha mantenuto la sua posizione.

Secondo un rapporto di Reuters, Natsuno ha affrontato diversi sfidanti all'assemblea generale annuale. Oasis Management, un'azienda con sede a Hong Kong, è stata leader in tutte le sfide di leadership. Detenendo una quota del 13,76% nell'azienda, hanno un ruolo serio in gioco e hanno sottolineato che sotto Natsuno il ritorno sul patrimonio netto di Kadokawa è sceso dal 9,4% nel 2022 allo 0,5% nel 2025. Inoltre, ci sono anche accuse di perdite di profitti, poiché Kadokawa permette a Bandai Namco di gestire la pubblicazione all'estero dei giochi FromSoftware.

Oasis non è l'unico a criticare Natsuno. Institutional Shareholder Services ha inoltre dichiarato in un rapporto che "anche se potrebbe volerci tempo per trovare un sostituto per Natsuno, questa è una sfida che vale la pena accettare."

FromSoftware è spesso stata lasciata a gestire i propri progetti e team, e questo ha portato a un successo continuo per l'azienda. Dopo Elden Ring, è stata rilasciata l'espansione Shadow of the Erdtree, oltre allo spin-off multiplayer Elden Ring: Nightreign. Un film di A24 è previsto per uscire nel 2028, quindi senza costringere FromSoftware a produrre sequel dal 2022, è difficile pensare a come altro possa essere sfruttato il successo di Elden Ring. Sembra che Kadokawa, almeno per ora, abbia concordato con questo sentimento, poiché in una nuova dichiarazione conferma che Natsuno è rimasto nella sua posizione.