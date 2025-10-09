Gli ex protagonisti di Elder Scrolls Online formano un nuovo studio autofinanziato

HQ

Purtroppo, in seguito alla cancellazione di Project Blackbird all'inizio di quest'anno, una buona parte dei dipendenti di Zenimax Online Studios sono stati licenziati. Tuttavia, sul lato più leggero delle cose, sembra che alcuni dei dipendenti licenziati stiano ora coraggiosamente forgiando la propria strada nei nuovissimi Sackbird Studios.

Come annunciato tramite il proprio sito web, Sackbird Studios è autofinanziato, senza investitori esterni. È di proprietà dei dipendenti, il che significa che le persone che realizzano i giochi hanno il pieno controllo creativo sui loro giochi.

"Dopo anni in AAA, volevamo la libertà di correre rischi intelligenti senza aspettare il via libera o inseguire obiettivi trimestrali", ha dichiarato David Worley, COO di Sackbird. "Siamo completamente di proprietà e finanziati dai dipendenti, il che significa che rispondiamo solo a persone appassionate di giochi".

"Quando ho saputo che Blackbird era stato cancellato e che molte persone stavano perdendo il lavoro, si è acceso un fuoco. Ci siamo resi conto che il modo migliore per proteggere il nostro mestiere e il nostro team era creare uno studio in cui l'indipendenza creativa non fosse negoziabile", ha aggiunto il CEO Lee Ridout.

Sackbird Studios non ha annunciato il suo primo progetto, ma sta lavorando a un gioco per PC e console. Ci aspettiamo di più dallo studio quando sarà pronto per la condivisione.