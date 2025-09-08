HQ

La serie Goosebumps di R.L. Stine è una delle serie di libri per bambini più vendute e i libri hanno venduto più di 400 milioni di copie in tutto il mondo. La serie originale Goosebumps è stata pubblicata dal 1992 al 1997 e comprende più di 60 libri. Da allora, ci sono stati diversi spin-off, una manciata di giochi, un lungometraggio con Jack Black e infine una serie televisiva su Disney+, che è stata addirittura nominata per nove Emmy Awards.

Ora, è arrivato un nuovo gioco della serie Goosebumps: Goosebumps: Terror in Little Creek. Proprio come i fumetti e le serie TV, il nuovo gioco è "brividi e brividi" per i membri più giovani della famiglia (anche se il gioco è classificato 12+), ma è ancora rivolto a quelli leggermente più giovani.

Il gioco è un'avventura puzzle estremamente semplice in cui giochi nei panni di Sloane Spencer, una giovane adolescente intrappolata nella città di Little Creek, che è stata invasa da mostri. Sloane deve ora, insieme a tre dei suoi amici, risolvere vari enigmi e puzzle in giro per la città, e preferibilmente evitare di essere vista dai mostri lungo la strada.

I vari enigmi vanno da quelli molto semplici, come scavare tre monete nel cimitero da inserire in una statua vicina, a enigmi leggermente più complessi in cui le cose devono essere fatte in un ordine specifico per sbloccare nuovi indizi per un puzzle generale. Devi anche usare un libro infestato in connessione con alcuni simboli misteriosi posizionati in giro per la città, che possono sbloccare porte nascoste che danno accesso ad aree segrete.

Sfortunatamente, alcuni degli enigmi sono piuttosto illogici e trovo difficile vedere come i giocatori più giovani saranno in grado di risolverli. Gli indizi altrimenti abbastanza chiari che possono essere trovati in alcune sfere di cristallo posizionate intorno all'area non possono essere realmente utilizzati. Non bisogna sottovalutare i bambini e quanto siano bravi a capire questo tipo di cose, ma certi puzzle semplicemente non hanno molto senso.

È chiaro che Goosebumps: Terror in Little Creek è rivolto ai giocatori più giovani, eppure io stesso sono rimasto bloccato in certi posti a causa degli enigmi illogici menzionati sopra. Tra le altre cose, c'è una statua rotante in cui alcuni segni di animali devono combaciare tra loro. Qui un cane e un gatto devono essere abbinati perché si odiano ma amano vivere insieme sotto lo stesso tetto, come dice l'indizio, e un orso deve essere abbinato a un cervo perché l'orso caccia il cervo nella foresta. Può essere un po' difficile da capire, soprattutto per i giocatori più giovani che non riescono a capire i suggerimenti che il gioco dà.

La grafica in Goosebumps: Terror in Little Creek è semplice, ma funziona bene e qui puoi riconoscere chiaramente l'universo Goosebumps. Il suono è semplice ma funziona bene per un gioco di questo tipo e i personaggi principali del gioco hanno dialoghi completamente doppiati. I mostri non sono troppo spaventosi, ma comunque abbastanza inquietanti da dare ai giocatori più giovani un po' di brivido.

Questo non è un gioco sia per bambini che per adulti infantili, a differenza dei giochi Lego, che sono ottimi per entrambi. Goosebumps: Terror in Little Creek è semplicemente troppo semplice per essere divertente anche per gli adulti. Ma se hai qualcuno a casa che ama la serie Goosebumps, questo gioco potrebbe essere un buon progetto congiunto davanti allo schermo, ora che sta lentamente diventando più freddo e più buio - e più spaventoso - fuori.