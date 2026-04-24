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Qualche anno fa, il folle picchiaduro Gorn (di Free Lives) dipinse arene di battaglia virtuali con sangue e arti mozzati in un divertente gioco d'azione in stile fumetto. Le lotte gommose di Gorn continuano ora nei campi di battaglia dei cieli, dove il giocatore affronta cinque figli del dio dell'aldilà e una grande pila delle loro sfide sanguinose.

Il presupposto di Gorn 2 è chiaro: sconfiggi ogni avversario che ti si presenta nell'arena di battaglia. In questa azione visivamente straordinaria, lo stile è libero, poiché il gioco offre una varietà di armi corpo a corpo e a distanza insieme ai pugni per completare la missione. I giocatori possono scegliere tra arene di battaglia con temi diversi, che si sbloccano man mano che guadagni esperienza nei combattimenti, e oltre ai nemici di base, affronterai trappole insidiose e battaglie con boss uniche.

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La sensazione del gioco VR è buona. Le mani virtuali rispondono con precisione ai movimenti del controller Sense e forniscono una presa solida sulle armi. Tuttavia, proprio come nel primo gioco, le armi a due mani, come l'arco, causano occasionalmente problemi di inceppamento e congelamento. L'impatto dei successi, però, è molto sostanzioso. Questo viene attenuato dalla divertente "fisica elastica" del gioco, grazie alla quale armi e nemici si piegano sotto la forza dei colpi come se fossero fatti di gomma. Le curve e le oscillazioni incontrollate dei nemici aggiungono un tocco di divertimento adatto a un gioco sanguinoso, e questo dondolio caotico diventa anche parte della sfida del gioco, con i nemici che si muovono in modo imprevedibile. Una meccanica un po' ingiusta è che colpire l'arma di un nemico mentre è a riposo danneggia il giocatore, e questa incoerenza causa un po' di fastidio, anche se i nemici si attaccano a vicenda se si sono feriti a vicenda.

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La grafica in Gorn 2 è colorata e adatta al suo gameplay stravagante. Lo stile costante da fumetto gioca con successo con proporzioni corporee caricaturali e dettagli divertenti. Abilità speciali e armi uniche, come mani giganti o frecce a palloncini che i nemici lanciano in cielo, offrono un piacevole contrasto con l'eccessivo spargimento di sangue e gli arti volanti, creando un aspetto distintivo. I personaggi sono adeguatamente dettagliati con animazioni divertenti, ma lo stesso modello viene riutilizzato un po' troppo. Vale anche la pena notare che il gioco utilizza efficacemente effetti versatili e stilosi—dalle fiamme delle torce alle esplosioni di fumo in stile fumetto—per mantenere il suo mondo vivace e organico. Inoltre, il gioco gira perfettamente su PlayStation 5.

Anche l'audio è di alta qualità e si adatta bene all'atmosfera leggera del gioco. Gli effetti sonori forniscono molti rumori metallici e schianti nelle battaglie in arena, e i grugniti dei nemici durante gli attacchi e i loro gemiti quando sono feriti sono divertenti da sentire, dando a questi personaggi di gomma un po' di personalità. La musica, che ricorda le melodie di battaglia in stile irlandese, ha la giusta leggerezza per mantenere l'azione rilassata ma adeguatamente atmosferica.

La rissa virtuale di Gorn 2 è divertente e divertente che fa perdere il tempo, i cui punti di forza risiedono nella sua esecuzione costantemente di alta qualità e nella premessa buffa. La storia offre una ragione adeguata per combattere e il gioco offre anche la possibilità di affrontare varie battaglie di sfida al di fuori della storia principale. Anche se finisci per affrontare gli stessi nemici un po' troppo spesso e i danni possono essere troppo sensibili, Gorn 2 ha portato il potenziale del primo gioco al livello successivo e ha reso colpire i suoi nemici di gomma ancora più divertente.

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