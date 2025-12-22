Gran Turismo 7 ha oltre 2 milioni di utenti mensili

HQ

Dopo alcuni giochi davvero riusciti che hanno ridefinito i simulatori di corse, la popolarità di Gran Turismo è un po' calata. Ma con Forza Motorsport in condizioni disastre e un fenomenale Gran Turismo 7 supportato da un supporto di prim'ordine, la leggendaria serie è tornata in cima.

Durante un'intervista alle World Finals della Gran Turismo World Series 2025 (tramite GTPlanet), il produttore Kazunori Yamauchi - che in realtà lavora alla serie fin dalla sua nascita - ha rivelato che dopo tre anni hanno ancora un impressionante numero di due milioni di Gran Turismo 7 giocatori mensili, qualcosa che non è mai stato raggiunto per PlayStation:

"Gran Turismo 7 è stato rilasciato da diversi anni, ma ancora oggi gli utenti attivi superano i 2 milioni di persone, e i nuovi utenti stanno aumentando. Lo status in cui Gran Turismo 7 si trova ora è probabilmente il migliore di qualsiasi titolo Gran Turismo che abbiamo avuto in passato. Non abbiamo mai sperimentato questo fenomeno prima, e nemmeno PlayStation."

L'eccellente supporto al gioco è considerato uno dei fattori di successo che hanno portato a questo obiettivo. Solo due mesi fa, la serie ha raggiunto i 100 milioni di copie vendute e, grazie al settimo capitolo, continuerà a crescere ancora a lungo.