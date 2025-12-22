Gran Turismo 7 ha oltre 2 milioni di utenti mensili
Oltre tre anni dopo, sembra che il gioco da corse di Sony sia più popolare che mai, un record per PlayStation.
Dopo alcuni giochi davvero riusciti che hanno ridefinito i simulatori di corse, la popolarità di Gran Turismo è un po' calata. Ma con Forza Motorsport in condizioni disastre e un fenomenale Gran Turismo 7 supportato da un supporto di prim'ordine, la leggendaria serie è tornata in cima.
Durante un'intervista alle World Finals della Gran Turismo World Series 2025 (tramite GTPlanet), il produttore Kazunori Yamauchi - che in realtà lavora alla serie fin dalla sua nascita - ha rivelato che dopo tre anni hanno ancora un impressionante numero di due milioni di Gran Turismo 7 giocatori mensili, qualcosa che non è mai stato raggiunto per PlayStation:
"Gran Turismo 7 è stato rilasciato da diversi anni, ma ancora oggi gli utenti attivi superano i 2 milioni di persone, e i nuovi utenti stanno aumentando. Lo status in cui Gran Turismo 7 si trova ora è probabilmente il migliore di qualsiasi titolo Gran Turismo che abbiamo avuto in passato. Non abbiamo mai sperimentato questo fenomeno prima, e nemmeno PlayStation."
L'eccellente supporto al gioco è considerato uno dei fattori di successo che hanno portato a questo obiettivo. Solo due mesi fa, la serie ha raggiunto i 100 milioni di copie vendute e, grazie al settimo capitolo, continuerà a crescere ancora a lungo.