Gran Turismo 7 sta ricevendo gare di 24 ore a dicembre

Durante il State of Play dedicato al Giappone ieri sera, uno dei tanti annunci che ha attirato l'attenzione dei fan è stato un nuovo DLC in arrivo su Gran Turismo 7. È noto come Power Pack DLC e verrà lanciato a dicembre e porterà un'intera serie di nuovi contenuti al titolo di corse.

A tal fine, il DLC porterà 50 nuove gare da completare in 20 categorie tematiche e che sono "ispirate alle tradizioni automobilistiche e motoristiche globali". Oltre a questo, possiamo guardare avanti a weekend di gara completi che includono sessioni di prove, qualifiche e poi la gara vera e propria. Ci sarà la prossima fase del Gran Turismo Sophy AI che offrirà "intense battaglie dalla coda al naso che spingono i tuoi limiti", e chiunque si impadronisca del pacchetto riceverà anche 5 milioni Credits da spendere.

Ma non è tutto, il Power Pack DLC porterà gare di 24 ore nel gioco. Sì, non la tipica versione videoludica di 24 ore che dura in realtà un'ora o giù di lì, ma una riflessione in tempo reale che è considerata come la "prova definitiva di abilità e resistenza". Non è chiaro quali gare di 24 ore saranno offerte al momento.

Per quanto riguarda la data di arrivo del Power Pack DLC, il lancio è previsto per il 4 dicembre e stiamo ancora aspettando di sapere il suo prezzo definitivo.