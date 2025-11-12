Gamereactor

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 sta ricevendo gare di 24 ore a dicembre

Il DLC Power Pack porterà un notevole afflusso di contenuti al titolo di corse.

Durante il State of Play dedicato al Giappone ieri sera, uno dei tanti annunci che ha attirato l'attenzione dei fan è stato un nuovo DLC in arrivo su Gran Turismo 7. È noto come Power Pack DLC e verrà lanciato a dicembre e porterà un'intera serie di nuovi contenuti al titolo di corse.

A tal fine, il DLC porterà 50 nuove gare da completare in 20 categorie tematiche e che sono "ispirate alle tradizioni automobilistiche e motoristiche globali". Oltre a questo, possiamo guardare avanti a weekend di gara completi che includono sessioni di prove, qualifiche e poi la gara vera e propria. Ci sarà la prossima fase del Gran Turismo Sophy AI che offrirà "intense battaglie dalla coda al naso che spingono i tuoi limiti", e chiunque si impadronisca del pacchetto riceverà anche 5 milioni Credits da spendere.

Ma non è tutto, il Power Pack DLC porterà gare di 24 ore nel gioco. Sì, non la tipica versione videoludica di 24 ore che dura in realtà un'ora o giù di lì, ma una riflessione in tempo reale che è considerata come la "prova definitiva di abilità e resistenza". Non è chiaro quali gare di 24 ore saranno offerte al momento.

Per quanto riguarda la data di arrivo del Power Pack DLC, il lancio è previsto per il 4 dicembre e stiamo ancora aspettando di sapere il suo prezzo definitivo.

Gran Turismo 7

