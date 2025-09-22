Gran Turismo e Dunlop collaborano

HQ

Uno degli aspetti più importanti di tutti i simulatori di corse è ovviamente la simulazione dei pneumatici e di ciò che accade nel corpo del pneumatico e l'angolo di scivolamento del pneumatico sotto "carico". Alcuni simulatori lo hanno simulato meglio di altri e alla ricerca di miglioramenti, la casa di giochi Polyphony Digital di proprietà di Sony ha firmato un accordo con il gigante degli pneumatici Dunlop per capire meglio cosa succede negli pneumatici durante una gara e sfruttare le misurazioni del produttore per migliorare Gran Turismo 7.

Produttore della serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi:

"Lavoriamo e creiamo il vero simulatore di guida da 30 anni, e una delle cose più importanti e misteriose nel ricreare un'auto nel mondo virtuale sono proprio gli pneumatici. Grazie a questa partnership con Dunlop, speriamo che siano in grado di trasmetterci parte della loro tecnologia e, allo stesso tempo, di fornirci la tecnologia di simulazione che potrebbe aprire nuovi mondi per lo sviluppo di pneumatici e automobili".