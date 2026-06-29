Grand Theft Auto VI darà coraggio ad altri sviluppatori a fissare il prezzo dei loro giochi a 80 dollari, afferma un analista

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Dopo che Nintendo ha introdotto l'idea di giochi venduti a 80 dollari, Rockstar ci sta dando lo stesso trattamento per il prezzo dell'edizione standard di Grand Theft Auto VI. Costa 100$ se si passa all'Ultimate Edition, ma anche a costi inferiori, si crede che questo possa solo incoraggiare altri sviluppatori AAA a fare lo stesso con il loro gioco.

Parlando con GamesRadar, David Cole di DFC Intelligence ha detto che l'industria si sta muovendo verso prezzi da 80 dollari come più accettabili, ma questo non sarà una cosa positiva per chiunque voglia vendere giochi a un prezzo più alto. "Il problema è che solo pochi giochi premium raggiungono questo prezzo," ha detto Cole.

Il collega analista del settore Joost van Dreunen è d'accordo, affermando che, sebbene potremmo vedere gli 80$ come una nuova normalità in qualche modo, dovrebbero essere riservati solo ai titoli e alle franchise che riescono ad attirare un pubblico a qualunque costo. "GTA 6 alza di nuovo l'asticella. Gli editori che riusciranno a superarla si allontaneranno ulteriormente, mentre quelli che non potranno dovranno competere sulla distribuzione, trovando nuovi canali, pacchetti e modelli di prezzo per raggiungere i giocatori che i blockbuster non raggiungono," ha detto.

Grand Theft Auto VI sta creando un pericoloso precedente per prezzi e edizioni cartacee? Abbiamo approfondito un po' più questi argomenti nell'articolo qui.