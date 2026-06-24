Grand Theft Auto VI prezzo, edizioni rivelate, insieme a decine di nuovi screenshot

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Prima che i preordini entreranno in servizio domani, Rockstar ha ufficialmente svelato le edizioni di Grand Theft Auto VI. Oggi siamo abituati a vedere i giochi ricevere bonus e extra per il preordine per i giocatori che vogliono pagare un po' di più per una Deluxe Edition del gioco. L'ultimo sandbox open-world di Rockstar non fa eccezione, e arriverà con più edizioni al lancio, insieme a un bonus di pre-ordine che richiama i giorni d'oro di Vice City.

Per prima cosa, c'è l'Ultimate Edition, che include una serie di oggetti aggiuntivi da usare in Grand Theft Auto VI, oltre a un prezzo più elevato di 99,99 dollari, rispetto ai 79,99 dollari della Standard Edition. Tra i più veicoli figurano la Grotti Cheetah del '95, la moto Dinka Enduro e il Crest Kayak di Jason's Safehouse, il veicolo acquatico Shitzu Squalo e il Vapid Dominator Buggy del '67. Già che parliamo di veicoli, avrai anche accesso al Rideout Customs, al negozio di mod di One-Eyed Willie e al modkit Ganado Retro Build.

Ci sono anche molte opzioni di personalizzazione aggiunte nell'Ultimate Edition per Jason e Lucia, inclusi articoli nei negozi di abbigliamento Vice City Style, Stock 305 e Goodtime Gear, oltre a tagli di capelli freschi da salone e alcuni tatuaggi. Ci sono altri oggetti speciali per quanto riguarda le armi, poiché i giocatori che acquistano l'Ultimate Edition riceveranno anche i revolver Hawk & Little Morgan, oltre a look personalizzati per la pistola Girardi ES9 di Jason e la pistola Klose K17 di Lucia.

Il bonus del pre-ordine è il Vintage Vice City Pack, che aggiunge la berlina e garage Vapid Stanier del '55 insieme a Ocean Beach, oltre a nuovi outfit e acconciature per Jason e Lucia ispirati alle vecchie storie di Vice City. Chiunque acquisti il gioco prima del 20 novembre avrà accesso a questo pacchetto.

I preordini per Grand Theft Auto VI saranno attivi a mezzanotte del 25 giugno, ora locale. Aspettatevi che il sito di Rockstar sia pieno di persone che acquistano il gioco, ma almeno dato che tutti i contenuti inclusi nell'Ultimate Edition sembrano essere digitali, i giocatori non dovrebbero preoccuparsi di scalper o truffatori. Sfortunatamente per chi spera di avere un disco fisico con cui giocare, è confermato che la versione fisica di Grand Theft Auto VI conterrà un codice di download nella scatola. D'altra parte, il pre-caricamento inizia il 12 novembre, permettendoci di entrare senza installazioni il giorno del lancio.